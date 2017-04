Des superhéros au Collège André-Grasset

C’est Ian Clermont, déguisé en Kylo Ren, fils de Leia Organa et de Han Solo dans Star Wars, qui a remporté le concours de personnages organisé lors du FantastiCon à au Collège André-Grasset de Montréal, dimanche.

Ce rassemblement d’amateurs de science-fiction, de bandes dessinées et de collectionneurs de produits dérivés se déroulait pour la première fois dans la métropole. «On voulait aussi mettre à l'honneur des créateurs québécois», a souligné Rosaire Fontaine, organisateur de l'événement puisqu'en plus de la cinquantaine de collectionneurs, une vingtaine d'artistes et d'éditeurs étaient présents.