Deux jeunes programmeurs montréalais dans la mire de Microsoft

Un nouveau programme informatique de sécurité, mis au point par deux jeunes étudiants montréalais, attire l’attention de Microsoft Canada.

Safe Watch sert à déceler des comportements suspects via les caméras déjà en place dans les lieux publics. Concrètement, le logiciel reçoit des images fixes de flux vidéos et renvoi un niveau de menace, correspondant à la possible présence d'armes dans l'image.

Si une menace est détectée, une personne-ressource sera avisée par messagerie texte ou un code défini. Safe Watch pourrait aussi envoyer des informations au poste de police le plus près de l'évènement en question.

Élaboré lors du dernier Hackatown – un concours de génie informatique d’une durée de 24 heures - qui a eu lieu à la Polytechnique en février dernier, le logiciel a été amélioré depuis par ses créateurs : Alex Shevchenko, 18 ans, et William Bergeron-Drouin, 20 ans, deux programmeurs qui se sont rencontrés à l’université Concordia pendant un autre concours.

«C’était le premier hackaton auquel je participais. Je n’avais pas d’équipe, mais j’ai décidé d’y aller quand même, et j’ai rencontré William cette journée-là. Il n’avait pas d’équipe lui non plus. On a donc travaillé ensemble pour le concours, et on s’est bien entendu. On a su tout de suite qu’on formait une bonne équipe», a dit Alex Shevchenko.

La première version de Safe Watch était embryonnaire, compte tenu de la contrainte de temps imposée par le concours de la Poly, le troisième auquel le duo participait depuis sa formation. «Nous avons eu le temps d’améliorer plusieurs choses depuis, en commençant par la façon d’utiliser l’intelligence artificielle», a expliqué M. Shevchenko.

Programmer une intelligence artificielle à l’aide de données précises, ce qu’on appelle le «deep learning» dans le milieu informatique, est le plus gros défi à relever selon le jeune programmeur. «Il faut avoir une foule de données pour définir des modèles personnalisés qui fonctionnent avec précision», constate l’étudiant.

Vitrine exceptionnelle

Alex Shevchenko a récemment envoyé ses ébauches de travail à Imagine Cup, le plus gros concours informatique au monde, organisé par Microsoft afin de dénicher de nouveaux talents. Chaque pays qui possède une branche Microsoft peut envoyer deux équipes. «Nous avons été choisis par Microsoft Canada avec quatre autres équipes, et nous allons dans quelques semaines présenter le projet devant les dirigeants à Toronto.»

S’ils sont choisis, Alex Shevchenko et William Bergeron-Drouin peuvent espérer remporter le grand prix, un chèque de 100 000 $ US, lors de la finale qui se tiendra à Seattle en mai.