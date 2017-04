La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac dénonce le budget

La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac déplore que, pour une troisième année consécutive, le gouvernement provincial n’ait pas prévu une hausse de la taxe d’accise sur le tabac dans son budget annuel.

La Coalition demandait une augmentation de 5,00 $ pour la cartouche de 200 cigarettes. Selon elle, cette hausse aurait contribué à réduire considérablement le nombre de fumeurs au Québec et aurait permis d’engranger des revenus annuels supplémentaires d’environ 150 millions $.

«La décision de ne pas hausser les taxes tabac nous laisse extrêmement perplexes. Le gouvernement se doit de fournir les raisons derrière ce choix, alors qu’il confirme dans son budget que la contrebande est stable depuis au moins six ans et, ce, malgré trois hausses de taxes pendant cette période», a déclaré Flory Doucas, porte-parole de la Coalition, par voie de communiqué.

«Toutes les conditions sont favorables à une hausse de la taxe tabac: les taxes au Québec sont les plus basses au pays, la contrebande se maintient à moins de 15 % du marché et, ce qui est le plus parlant, l’industrie augmente elle-même ses prix de montants supérieurs aux hausses de taxes», a ajouté Mme Doucas.

La Coalition estime que le Québec est en retard sur plusieurs provinces canadiennes comme la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick, qui ont haussé récemment les taxes sur le tabac. Selon les chiffres rapportés par l’organisme, il y aurait un écart de plus de 26 $ la cartouche entre le Québec et les autres provinces par rapport à la moyenne des taxes.

«En omettant d’instaurer une hausse de la taxe sur le tabac, le gouvernement tourne le dos aux fumeurs qui auraient cessé de fumer en raison d’une hausse soudaine du prix via la taxation», a déploré Flory Doucas.