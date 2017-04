La guérilla des FARC propose son aide pour reconstruire Mocoa

La guérilla colombienne des FARC, qui a signé un accord de paix avec le gouvernement, a offert dimanche son aide pour participer à la reconstruction de Mocoa, dévastée par une coulée de boue, faisant plus de 200 morts.

«En parlant avec les guérilleros (ils m'ont dit) qu'ils voudraient aller là-bas pour travailler, pour aider à la reconstruction. Je pense que c'est possible que (...) les FARC fassent cette proposition. Ils sont vraiment très attristés par cette tragédie», a déclaré Ivan Marquez, principal négociateur des rebelles.

Le président Juan Manuel Santos, qui a pris la direction des secours et des travaux de réparation sur place, a annoncé sur Twitter qu'il s'adresserait à 20h00 heure locale (01h00 GMT) aux Colombiens «sur la tragédie qui nous endeuille et nous unie en tant que pays #MocoaSomosTodos (#nousommestousMocoa)».

Dans le cadre de l'accord de paix, les quelque 7000 guérilleros des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC, marxistes) sont regroupés dans 26 zones du pays pour remettre leurs armes sous supervision de l'ONU d'ici la fin mai et préparer leur retour à la vie civile.

La guerre qui déchire la Colombie a impliqué au fil des décennies une trentaine de guérillas, des paramilitaires d'extrême droite et les forces armées, faisant au moins 260 000 morts, plus de 60 000 disparus et 6,9 millions de déplacés.