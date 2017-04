La navigation sur le Saint-Laurent est-elle sécuritaire?

Le gouvernement Couillard mise énormément sur sa stratégie maritime pour stimuler l’économie, sorte de plan nord de l’eau.

Le ministre responsable, Jean D’Amour, dispose de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour investir le long du Saint-Laurent, une cagnotte inespérée pour une industrie souvent oubliée. Dans une très rare occasion, une équipe de TVA Nouvelles a eu l’autorisation de monter à bord d’un des plus gros navires autorisés à naviguer sur le Saint-Laurent afin de parler navigation et sécurité.

Capture d'écran TVA Nouvelles

Le vendredi 17 mars, un remorqueur du groupe Océan vogue sur le Saint-Laurent. Il est 6h20. Le ciel s’enflamme doucement et envoie des reflets d’or sur le Château Frontenac, pendant qu’un monstre d’acier glisse lentement devant Québec.

Le ««Livorno Espress», un porte-conteneur classe post panamax, attend les deux pilotes qui vont le guider jusqu'à Trois-Rivières. Les deux capitaines prennent le relais de leurs collègues qui étaient en charge du navire depuis Les Escoumins.

Le «Livorno» fait plus deux terrains de football et demi, 228 mètres de long, 37 mètres de large. Ils transportent une cargaison de 3800 conteneurs à destination de Montréal, l'équivalent de 2000 camions-remorques. Le navire est impressionnant, pour atteindre son poste de pilotage, il faut perdre un ascenseur et gravir huit étages.

Les capitaines Bernard Boissenault et Martin Bouget, pilotes du Saint-Laurent, se servent de radars, de jumelles et de leur expérience pour maintenir leur cap. «On n’a pas de ligne blanche comme sur l’autoroute», explique le capitaine Boissenault «On doit avoir des repères qui nous permettent de savoir qu'on est dans le centre du chenal.»

Pas droit à l’erreur

Entre Québec et Trois-Rivières, il y a cinq passages à risque où l’étroitesse du chenal demande de la précision, un seul gros navire de cette classe va passer à la fois dans ces endroits. «S'il y a une panne de moteur ici, le bateau pourrait s'échouer facilement; ça prendrait quelques secondes seulement», nous dit le capitaine Sylvain Lachance, de l’Administration pilotage des Laurentides. «On doit ajuster nos vitesses pour se rencontrer à l'extérieur», conclut-il.

Le plus difficile pour les pilotes du Saint-Laurent, c'est de passer sous le pont de Québec. Avec l'effet combiné des marées et de la glace, le navire peut presque toucher le pont à marée haute.

Une navigation sécuritaire?

Chaque année, 8000 navires sillonneront le Saint-Laurent entre Les Escoumins et Montréal. «C'est une voie qui est utilisée à peu près à 60%, qui peut nous en offrir davantage en terme de perspective de développement économique», s’enflamme le ministre Jean D’Amour, responsable de la stratégie maritime. Il espère que l’entente avec l’Union européenne fera augmenter le transport maritime. Un moyen de transport très sécuritaire, affirme l’ensemble des intervenants qui font le voyage avec nous.

Sur sa route, le «Livorno» croisera quatre autres navires, dont deux pétroliers. Et des pétroliers, il y en a de plus en plus qui naviguent sur le Saint-Laurent.

Pipeline, train ou pétrolier?

Les cinq capitaines à bord du «Livorno» sont unanimes: le transport du pétrole par bateau est plus sécuritaire. «L’accident de l'Exon Valdez a amené des normes de constructions plus sévères pour l'industrie», affirme le capitaine Pierre Vallée, président corporation Pilotes St--Laurent central.

Pendant que nous discutons de sécurité, un pétrolier, le «Maria Desgagné», croise la route du «Livorno». « Ça fait 17 ans que je suis au pilotage et je ne me rappelle pas qu'il y ait eu des déversements de matières pétrolières dans le Saint-Laurent. «Les pétroliers sont maintenant fabriqués avec une double coque. Si elle est déchirée parce qu'on a frappé une roche ou parce qu'il y a eu un événement, la cargaison n’est pas en contact avec l'eau. La cargaison est confinée à l’intérieur d’un réservoir interne», insiste le capitaine Vallée.

Le capitaine du «Livorno», Ashwin Balachandar d'origine indienne, qui fait le trajet entre l’Afrique, l’Europe et Montréal avec 20 autres hommes, souligne que le fleuve est sécuritaire. «Je crois que la sécurité est très bonne. L'ensemble des intervenants fait un très bon travail. Le Canada est un pays bien développé, comparativement aux autres marchés où on est allés, comme l’Afrique», souligne le capitaine du «Livorno», qui s’en remet aux pilotes du Saint-Laurent pour amener sa cargaison à Montréal.

La corporation des pilotes souligne qu’il y a très peu d'incidents impliquant des navires, le taux de réussite étant de plus de 99%. La plupart des incidents mineurs arriveront lors des accostages. Seulement au port de Montréal, il y a plus de 1500 mouvements de navires par année.

Alors que le «Livorno» arrive à la hauteur de Trois-Rivières, nous descendons en compagnie des pilotes pour monter à bord d’un autre remorqueur. Celui-ci nous conduira à terre. La montagne d’acier poursuit sa route vers Montréal. Il aura fallu 7h pour franchir les 135 kilomètres qui séparent Québec de Trois-Rivières.

-D’après un reportage d’Alain Laforest