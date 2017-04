«La Voix»: Fin des duels

La dernière ronde des duels de «La Voix», dimanche soir, n’a pas créé de grosses surprises, d’autant plus qu’il ne restait qu’un seul vol possible de la part d’Éric Lapointe.

La soirée s’est ouverte sur l’éblouissante prestation des deux divas Zaya Solange et Gabrielle Osaigbovo de l’équipe de Pierre Lapointe. Leurs deux voix sensiblement très proches se mariaient parfaitement bien sur la musique de «Can’t Take My Eyes Off You» de Lauryn Hill. La sensualité et l’aisance de Zaya transperçaient l’écran. Après lui avoir dit qu’elle avait une voix magique, son coach a choisi de la garder.

Pierre a ensuite mis en duel le jeune David Marino face à Renée Deschenes sur le classique d’Aznavour, «Désormais». Si la jeune femme a tout un monde de mélancolie dans la voix, le crooner de 18 ans a une solidité et un naturel sur scène qui ont fait pencher le choix du coach vers lui.

Grandes voix

Le chanteur Michaël a fait son retour dans les duels. Marc Dupré l’a jumelé à Emy Harvey-Fournier. Le combat des bleuets (tous deux sont originaires du Saguenay) s’est fait sur l’hymne de Johnny Hallyday, «Que je t’aime». Malgré son grand talent, Emy n’a pas été à la hauteur de Michaël qui était véritablement déchainé. Il reste dans l’aventure.

Le coach a ensuite opposé la plus jeune candidate de cette saison, Annabel Oreste, à Andy Bastarache sur la chanson «Jealous» de Labrinth. Du haut de ses 15 ans, Annabel a une voix sublime, juste et touchante.

Pour aider le coach dans son choix, Éric Lapointe a créé la surprise en décidant de voler n’importe lequel des deux candidats qui ne sera pas retenu. Marc a alors décidé de garder Annabel et Andy Bastarache fait désormais partie de l’équipe d’Éric.

Choix déchirants

Joshua Moreno et Franck Williams se sont affrontés en duel sur la chanson «Crying» de Roy Orbison pour l’équipe d’Isabelle. Si Franck semblait en plein contrôle de ses moyens, Joshua était visiblement très nerveux, ce qui ne l’a pas aidé durant sa prestation. Sans surprise, Isabelle a choisi de garder Frank.

Pour le second duel de l’équipe Boulay, Audrey Emery était face à Alexandre Farina. Ensemble, ils ont fait une intéressante version de «Seras-tu là?» de Michel Berger. «Je vais continuer avec Alexandre pour sa voix singulière qui est comme une flamme qui vacille» a indiqué la coach, toujours pleine de poésie dans ses interventions.

L’émotion de l’interprétation

Pour le premier duel de son équipe, Éric avait mis Fatoumata Gallas face à Désirée sur la chanson «La laideur» de Safia Nolin. Les deux femmes ont livré un duel tout en émotion, mais la voix de Désirée semblait mieux adaptée à la chanson. Éric a choisi de poursuivre l’aventure avec elle.

Le dernier duel de la soirée a opposé Jean-Seb Carré à Ramon Cespedes sur «Dancing In The Street». Il y avait une bonne dose de testostérone dans ce duo énergique et rempli de soul. Pour sa solidité constante, Éric a décidé de garder Jean-Seb dans son équipe.

La semaine prochaine, ce sera les chants de bataille. Après la nomination des cinq candidats de chaque équipe qui vont directement aux directs, les trois restants vont devoir s’affronter pour obtenir la sixième et dernière place de chacune des équipes.