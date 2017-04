Philippe Morin, nouveau PDG d’EXFO

Le fondateur d’EXFO, Germain Lamonde, a annoncé que Philippe Morin lui succédait dès le début du mois d’avril au poste de président-directeur général.

M. Lamonde deviendra quant à lui président exécutif du conseil d’administration de l’entreprise du secteur des télécommunications, qui s’est établie comme une référence mondiale de l’analyse, des données et des tests de réseaux.

Avant cette nomination, M. Morin était chef de l’exploitation chez EXFO, depuis novembre 2015. Il était responsable de la direction des ventes mondiales, de la stratégie de commercialisation et de la gestion des produits.

Philippe Morin œuvre dans l’industrie des télécommunications depuis 25 ans. Avant de se joindre à EXFO, il a occupé le poste de premier vice-président du groupe mondial des ventes et de l’exploitation chez Ciena et des postes de cadres supérieurs, chez Nortel Networks, dont la présidence de la division Réseau optique.

Germain Lamonde continuera de diriger la stratégie d’acquisition et demeurera activement impliqué dans l’élaboration des initiatives touchant la croissance, les relations avec les clients et la gouvernance de l’entreprise.

«J’ai fondé EXFO dans mon appartement il y a près de 32 ans et je porte le chapeau de PDG de l’entreprise depuis le début. Je suis vraiment fier d’avoir réussi à faire d’une entreprise embryonnaire un leader mondial, et d’aider les opérateurs de réseaux les plus sophistiqués à mettre de l’avant leurs transformations stratégiques», a déclaré M. Lamonde par voie de communiqué.

«Je connais Philippe depuis longtemps et j’ai eu le privilège de collaborer étroitement avec lui dans une foule d’initiatives. Il est la personne la plus qualifiée pour prendre la barre d’EXFO et je suis convaincu que tous les collaborateurs et partenaires de l’entreprise partout dans le monde lui assureront un appui indéfectible», a ajouté M. Lamonde.

Philippe Morin s’est dit «très honoré et reconnaissant» de cette marque de confiance à son endroit.

«Germain a bâti une organisation impressionnante, une équipe hautement talentueuse et une marque forte, des atouts qui suscitent le respect des opérateurs de réseaux à travers le monde. Je suis pleinement investi dans la réussite d’EXFO et je suis déterminé à mener l’entreprise encore plus loin», a commenté M. Morin.

EXFO compte plus de 1600 employés dans 25 pays et plus de 2000 clients, dont plusieurs grands fournisseurs de services de communication, fabricants d’équipements de réseau et entreprises du Web 2.0.