Plus de 300 grizzlis tués chaque année en Colombie-Britannique

Au cours des 40 dernières années, près de 14 000 grizzlis ont été tués en Colombie-Britannique, en grande majorité par les chasseurs, selon des données récoltées par la Fondation David Suzuki.

La Colombie-Britannique abriterait près de la moitié des populations de grizzlis qui vivent au Canada. Malheureusement, ils subissent de nombreuses menaces, telles que la dégradation et la perte de leur habitat, le déclin de la population de saumons engendré par les changements climatiques, mais aussi le braconnage et la chasse.

Entre 1975 et 2016 en Colombie-Britannique, 13 804 grizzlis ont été tués par l’homme, ce qui équivaut à environ 329 par an, selon des révélations faites par la Fondation David Suzuki au «Globe and Mail», vendredi.

Sur ces 13 804 ours, 87 % ont été tués légalement par des chasseurs. Les 13 % restant sont attribués à des causes telles que le braconnage ou encore les collisions avec des voitures et des trains.

Ces chiffres, récoltés à partir de la base de données d'inspection obligatoire de la Colombie-Britannique, montrent un nombre relativement constant d'ours tués chaque année au cours des quatre dernières décennies, à l'exception d'une baisse en 2001, alors qu'il y avait un moratoire sur la chasse au grizzli.

Ils indiquent également que, en moyenne, 34 % des grizzlis tués chaque année sont des femelles, un pourcentage qui inquiète bon nombre de groupes de protection de l’environnement, tout comme les Premières Nations.

«En dépit d'être un grand animal dominant, les grizzlis sont parmi les espèces les plus menacées sur le continent. La capacité d'une population à rebondir suite à une période de chasse, dépend entièrement du succès de ces ours femelles à se reproduire», a déclaré Faisal Moola, directeur général de la Fondation Suzuki, au «Globe and Mail».