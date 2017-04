Réaménagement au pont Jacques-Cartier pour les piétons et cyclistes

La Ville de Montréal et Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain accorderont 120 millions $ au réaménagement des abords du pont Jacques-Cartier pour les rendre plus sécuritaires pour les piétons et les cyclistes.

Le projet consiste à surélever les bretelles automobiles qui permettent l'accès au pont afin de faire passer le parc des Faubourgs sous les bretelles. Ceci évitera aux cyclistes et piétons d'avoir à traverser ces bretelles d'accès et permettra de réduire les problèmes de sécurité rencontrés jusqu'à maintenant.

À l'intérieur de cette enveloppe de 120 millions $, un montant de 10 millions $ sera accordé par Les ponts Jacques-Cartier et Champlain pour la revitalisation du secteur sous le pont. Les rues seront refaites, un «skatepark» sera reconstruit et des aménagements familiaux seront construits.

Le projet devrait être réalisé d'ici 2025 et les travaux devraient commencer lorsque le nouveau pont Champlain sera opérationnel, en 2020.

Des bretelles d'accès temporaires au pont Jacques-Cartier seront aménagées afin de ne pas fermer l'accès au pont pendant les travaux.