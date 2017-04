Accord de coopération militaire entre le Canada et l'Ukraine

Le Canada et l'Ukraine ont signé lundi à Ottawa un accord de coopération dans le secteur de la défense, formalisant l'aide canadienne visant au «renforcement des capacités» militaires de Kiev.

Cet accord ouvre la voie à une libéralisation des ventes d'armes canadiennes à l'Ukraine, qui sont l'objet actuellement de restrictions.

L'accord est «un pas très important» vers cet objectif, a déclaré le ministre canadien de la Défense, Harjit Sajjan, après la cérémonie de signature à Ottawa avec son homologue ukrainien Stepan Poltorak.

Le mois dernier, le Canada avait prolongé jusqu'en 2019 la mission d'un contingent des forces armées canadiennes chargé de former et d'assister les troupes ukrainiennes.

Ce contingent canadien avait été déployé en avril 2015, un peu plus d'un an après le déclenchement du conflit armé dans l'Est de l'Ukraine entre l'armée régulière et des miliciens prorusses, dans le cadre d'une opération internationale avec le Royaume-uni et les Etats-Unis.

«L'accord va nous permettre de collaborer de près sur les questions de sécurité mutuelle et sur les préoccupations en matière de défense», a ajouté M. Sajjan.

L'accord «démontre la force de l'engagement du Canada envers la sécurité euro-atlantique et notre soutien inébranlable à l'Ukraine», a-t-il dit.

Les 200 militaires canadiens sont déployés pour assurer «un entraînement individuel sur le maniement des armes» mais aussi sur le tir de précision ou la neutralisation des explosifs et munitions.

Depuis le début de la mission, les forces armées canadiennes ont formé 3.200 soldats ukrainiens, selon le ministère.