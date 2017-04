«Briser le silence, c’est l’étape no 1 de la guérison»

Les personnes qui osent dénoncer la violence conjugale sont de plus en plus nombreuses, selon l’auteure et conférencière Ingrid Falaise.

En 2015, Mme Falaise a levé le voile sur la violence conjugale dont elle a été victime pendant près de trois ans dans son livre-choc «Le monstre».

Capture d'écran TVA Nouvelles

«Moi, je le répète haut et fort, briser le silence, c’est l’étape numéro 1 de la guérison. Moi, je l’ai fait de façon publique, mais on peut le faire avec un psychologue, un ami, des proches», confie-t-elle.

Selon elle, le fait que davantage de personnes acceptent de parler publiquement de cette problématique donne le courage nécessaire à plusieurs victimes, qui décident de briser le silence à leur tour.

D’ailleurs, la maison d'accueil le Centre féminin du Saguenay a aussi observé une hausse du nombre de dénonciations.

«Ce que nous constatons, c'est que comparativement à il y a 15 ans, les femmes arrivent vers nos services alors que leurs enfants sont plus jeunes, a précisé la directrice Marie-Claude Bouchard. Alors on peut supposer qu'il y a moins de tolérance par rapport à la violence.»

La directrice soutient d'ailleurs que la demande pour les ressources d'aide ne cesse d'augmenter année après année. Depuis quelque temps, le centre d'hébergement de Chicoutimi doit refuser près de 25 personnes par mois.