Clients de la STL: dédommagés de 5$ par retard

La Société de transport de Laval (STL) a annoncé lundi qu’elle dédommagera ses clients de 5 $ pour tout retard ou manquement de courtoisie.

«La mobilisation de l’ensemble des employés autour du projet, combinée à un haut taux d’efficacité et de performance des opérations, nous permet de nous engager de cette façon auprès de notre clientèle. En tant qu’entreprise publique, nous avons le devoir d’offrir un service de qualité; c’est notre engagement», a souligné David De Cotis, président du conseil d’administration de la STL, par voie de communiqué. Selon lui la STL est «la seule société de transport au Canada à offrir de telles compensations relatives à la qualité de son service».

Crédit ou pour un taxi

Les passagers de la STL pourront ainsi obtenir 5 $ de crédit sur leur abonnement de transport si leur plainte qu’elle soit reliée au comportement du chauffeur, à la ponctualité de l’autobus ou encore sa propreté est fondée.

Pour les Lavallois de 65 ans et plus, titulaires du titre HORIZON 65+ et qui voyagent déjà gratuitement, le 5 $ de crédit s’appliquera sur un trajet en taxi.

Rappelons que depuis l’été 2001, la STL offre déjà une compensation d’un billet gratuit pour toute plainte fondée reliée aux retards ou aux comportements humains. Une compensation qui était peu avantageuse pour ceux qui voyageaient gratuitement dans le réseau ou les passagers qui possédaient déjà des abonnements.

Jusqu’à présent, une requête sur deux concernait la ponctualité du service, 18 % étaient reliés à l’accueil, la courtoisie et le comportement du chauffeur et 13 % à la propreté des équipements.