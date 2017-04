Coderre a-t-il enfreint le Code d'éthique?

Les révélations de notre Bureau d'enquête au sujet du chèque de 25 000 dollars que Denis Coderre a reçu en 2012 suscitent des réactions à Ottawa.

M. Coderre était député fédéral de Bourassa pour le Parti libéral du Canada lorsqu'il a accepté cet argent. Certains se demandent maintenant s’il n’a pas enfreint le Code d’éthique des élus fédéraux.

À l'époque, le Code régissant les conflits d'intérêts des députés stipulait que «le député ou un membre de sa famille ne peut accepter, même indirectement, de cadeaux ou d’autres avantages, sauf s’il s’agit d’une rétribution autorisée par la loi, qu’on pourrait raisonnablement donner à penser qu’ils ont été donnés pour influencer le député dans l’exercice de sa charge de député.»

Toutefois, pour le moment, aucune plainte à ce sujet ne semble avoir été formulée auprès de la Commissaire à l’éthique et aux conflits d’intérêts à Ottawa.

Il est aussi permis de se demander dans quelle mesure elle pourrait faire enquête, puisque M. Coderre n’est plus député.

Certains fédéraux croient tout de même que le maire de Montréal doit s’expliquer davantage.

«Je pense que M. Coderre, il faut qu’il réponde, explique Luc Berthold, député conservateur de Mégantic-L’Érable. On a tous le même code d’éthique, on a tous le même code à respecter. Quand c’est un don de plus de 200 $, on doit soumettre ces dons-là à la commissaire à l’éthique. C’est simple. C’est la [règle] la plus simple à peu près au parlement que tous les députés doivent connaître. Donc, je présume que M. Coderre était soumis aux mêmes règles à l’époque.»