Direction de QS: un candidat veut créer une «alliance populaire»

Un candidat de Québec solidaire (QS) au poste de porte-parole veut créer une «alliance populaire» entre le Parti québécois (PQ), Option nationale (ON) et QS afin de «mettre fin au saccage libéral».

Jean-François Lessard, un membre influent de la formation de gauche, croit que les Québécois n’ont «pas le luxe d’attendre quatre ans, voire huit ans, avant d’améliorer concrètement [leur] quotidien».

Pour arriver à ses fins, M. Lessard a lancé une consultation en ligne sur la convergence, où il invite les citoyens à donner leur opinion sur cette «alliance populaire».

«Cet espace de discussion transpartisan permettra aux sympathisants progressistes et souverainistes de réfléchir ensemble et de donner leurs opinions sur des propositions concrètes», a-t-il affirmé.

«Les partis politiques qui voudront converger pourraient s'inspirer des résultats de cette consultation lors de la prochaine campagne électorale», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le candidat de QS a interpellé le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, sur son intention de souscrire aux valeurs progressistes prônées par QS.

«J’attends qu’il affirme clairement son parti-pris en faveur d’un Québec plus juste, plus vert et plus libre. Battre les libéraux, oui, mais pas sur n’importe quelle base», a conclu M. Lessard.