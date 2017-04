Effondrement de la toiture de deux entrepôts

L'arrivée du printemps est également synonyme de désagréments pour certains.

Les toitures de deux entrepôts se sont effondrées dimanche au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

TVA Nouvelles

TVA Nouvelles

TVA Nouvelles







Le poids de la neige serait en cause dans les deux cas et personne n'a été blessé.

L'incident le plus récent est survenu en fin de journée à l'entreprise Fenêtres Polyco de Jonquière.

Une partie du toit de l'entrepôt n'a pas résisté provoquant une fuite de gaz et des dommages évalués à près de 40 000$.

«Une chance que ce n'est pas survenu ce matin parce qu'on avait des livraisons à faire et y'aurait pu avoir des employés à l'intérieur, a indiqué le copropriétaire de l'entreprise, Steven Morin. On va être plus vigilants à l'avenir et surveiller davantage.»

M. Morin avait vérifié l'épaisseur de la neige la semaine dernière et rien ne laissait présager un tel incident.

Plus tôt dimanche matin, la toiture d'un entrepôt situé à Saint-Prime au Lac-Saint-Jean a subi le même sort.

Les dommages sont évalués à 20 000$.

Une voiture était entreposée dans le bâtiment au moment de l'effondrement.

-D’après un reportage de Kate Tremblay