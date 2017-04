«Footloose»: retour musical en 1984

Après avoir vu plus de 850 personnes en auditions publiques pendant un peu plus de deux mois, Serge Postigo a arrêté son choix sur trois anciens candidats de «La Voix» pour la distribution complète de «Footloose», comédie musicale dont il signe la mise en scène et l’adaptation.

Ainsi, en plus de Philippe Touzel et Éléonore Lagacé dans les rôles de Ren McCormack et Ariel Moore (personnages joués par Kevin Bacon et Lori Singer dans le film), Tim Brink prêtera ses traits à Cowboy Bob. Parmi les artistes dévoilés lundi, on retrouve également Danièle Lorain qui sera Betty Blast.

Dans le passé

À compter du 14 juin, le Théâtre St-Denis 1 sera parachuté en 1984, à Batoche, un village francophone de la Saskatchewan.

Pour Serge Postigo, il allait de soi de replonger dans le passé et non pas de transposer «Footloose» dans les années 2000.

Sébastien St-Jean / Agence QMI

«L’ostracisation de ce village-là, l’espèce d’emmurement culturel que ce peuple vit ne serait pas possible aujourd’hui avec les réseaux sociaux, internet, Instagram, Facebook et tout ça», a-t-il précisé en conférence de presse.

«Dans "Footloose", ce n’est pas l’anecdote qui est importante, c’est la réflexion sur laquelle il nous laisse. Pour ça, j’avais besoin d’une distanciation temporelle. J’avais besoin que ça se passe dans cette époque-là.»

Histoire actuelle

Car même si le film a pris l’affiche il y a plus de 30 ans, le propos même de «Footloose» a encore une forte résonnance aujourd’hui, a souligné Serge Postigo.

«On vit une période où il y a certaines idéologies – et je ne parle pas que de religion – de tout acabit qui refusent le questionnement, où la remise en question devient suspecte et où la censure a tendance à s’insérer.»

Chanter en anglais

Étant très près de leur culture, les personnages de la nouvelle comédie musicale présentée dans le cadre de Juste pour rire cet été s’exprimeront en français et en anglais.

Les célèbres «Holding Out for a Hero», «Let’s Hear It for the Boy» et la pièce-titre seront d’ailleurs interprétées dans la langue de Shakespeare. Un choix que Serge Postigo assume pleinement.

«Y’a des chansons qui rentrent dans l’imaginaire collectif et rentrent dans la culture populaire de façon tellement profonde que le texte et la musique sont indissociables.»

Les billets pour «Footloose», qui sera présentée du 14 juin au 15 juillet au Théâtre St-Denis, sont en vente (hahaha.com). Les prix varient de 39 $ à 162 $.