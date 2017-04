Plus les jours passent, plus la mère de Jean Michael Israël, 15 ans, de Laval est inquiète. Son fils a fugué le 23 mars dernier en compagnie de son demi-frère Jean Gabriel, 13 ans.

«Je n’ai aucune information, rien de nouveau, aucune piste», dit Marie-Thérèse Leblanc. La mère de Jean Michael pense que quelqu’un cache les demi-frères puisqu’ils n’ont pas d’argent.

«Ces personnes ne voudront pas les dénoncer. J’ai besoin des yeux de la population pour les retrouver», soutient Mme Leblanc.

Pas de délinquance

Les demi-frères sont allés à l’école comme prévu le jeudi 23 mars. Le soir, ils ont donné signe de vie sur Facebook vers minuit. Depuis, plus rien sur les réseaux sociaux.

Jean Gabriel et Jean Michael sont unis d’après Marie-Thérèse Leblanc. Ce sont des adolescents tranquilles. «Ils n’ont pas de lien avec les gangs de rue, il n’y a pas drogue forte, ils ne sont pas criminalisés. Il n’y a pas non plus de délinquance.»

Mme Leblanc lance un message aux deux jeunes. «Ce n’est pas une vie, ce n’est pas un monde fantastique de vivre dans la rue.»

Description

Jean Michael mesure 1m73 (5’ 8"), pèse environ 55 kg (121 lb), a les cheveux noirs, les yeux bruns et est mulâtre. Il portait un pantalon noir, un manteau en cuirette brun, une casquette rouge, des bottines noires, une chaîne avec une croix et un sac de sport gris.

Son frère Jean Gabriel mesure 1m73 (5’ 8"), pèse environ 59 kg (130 lb) et a les yeux, les cheveux noirs et la peau foncée. Avant sa disparition, il portait des pantalons foncés, un manteau noir à capuchon, des bottes noires et une chaîne avec une croix. Les deux demi-frères s’expriment en français.

Quiconque a des informations concernant les adolescents, composez le 911 ou le Service de police de la Ville de Laval au 450 662-INFO (4636).