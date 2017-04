La piste du pont Jacques-Cartier partiellement ouverte

Signe que le printemps est arrivé, la piste du pont Jacques-Cartier est ouverte entre Longueuil et l'île Sainte-Hélène et la portion reliant Montréal le sera au plus tard ce week-end.

«Les travaux pour le projet de mise en lumière se déroulant juste au-dessus de la piste avec des composantes d’acier, ce qui ne nous permet pas de faire cohabiter les usagers et les travaux», a indiqué Julie Paquet, responsable des communications pour la Société des Ponts Jacques-Cartier et Champlain (PJCCI) pour expliquer que le tronçon vers Montréal demeure fermé pour le moment.

Si la section reliant Longueuil et l'île Sainte-Hélène est ouverte depuis dimanche après-midi, celle vers Montréal devrait l’être d’ici ce week-end, promet la PJCCI.

Rappelons que dès l’hiver prochain, des câbles chauffants seront installés sur certaines portions du pont afin que la piste multifonctionnelle demeure ouverte toute l’année.

Pour l’estacade du pont Champlain, elle est accessible aux piétons et cyclistes depuis samedi.