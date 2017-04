Le corps de leur mère laissé sur le sol pendant quatre heures

Les proches d’une octogénaire de Lévis retrouvée morte dans son appartement ont vécu des moments bouleversants en janvier dernier, la défunte étant demeurée pendant quatre heures sur le sol après que les ambulanciers eurent constaté son décès.

Deux mois après la perte de sa mère de 88 ans, Sylvie Rousseau est encore ébranlée et en colère.

«En entrant dans l’appartement, ma sœur et moi avons vu notre mère étendue par terre, recouverte en partie d’un drap. On se serait cru sur une scène de crime! Je revois toujours cette image. J’en suis encore traumatisée», s’insurge Mme Rousseau.

Appelés à la résidence de la Rive-Sud le 27 janvier au matin, les techniciens ambulanciers de la compagnie Dessercom ont constaté le décès de l’oct ogénaire qui gisait sur le plancher, près de la salle de bains. Ils ont décidé de laisser la dépouille à cet endroit, bien que le protocole de constat de décès à distance stipule de «déplacer le corps dans un endroit approprié lors de mort naturelle».

«Manque de respect»

«Vers 8 h 45, j’ai reçu un appel de ma sœur m’informant que notre mère était décédée. On a croisé les ambulanciers à la porte de l’appartement. Ils nous ont remis le constat de décès en nous souhaitant leurs condoléances et ils sont partis, sans nous donner plus d’information ou nous offrir un soutien quelconque. On nous a abandonnées», déplore Mme Rousseau.

Sous le choc et ne sachant trop quoi faire, les proches de Gilberte Couture n’ont pas osé la déplacer.

«On pensait que les ambulanciers allaient revenir. La préposée de la résidence ne savait pas quoi faire non plus. Ma mère n’a pas eu une fin sereine, dans la dignité et le respect. C’était épouvantable de la voir ainsi. J’aurais tellement voulu la prendre dans mes bras», regrette Mme Rousseau.

Ce n’est qu’en début d’après-midi que des employés de la maison Lépine Cloutier sont venus chercher le corps.

Protecteur du citoyen

Insatisfaite des explications fournies par Dessercom, elle s’est adressée au Commissaire régional adjoint aux plaintes, qui n’a pas retenu de faute professionnelle de la part des paramédicaux.

Le commissaire Robin Bégin, qui relève du CISSS de Chaudière-Appalaches, a cependant précisé que lors d’un constat de décès à distance, «à la demande de la famille et lorsque possible, il est recommandé de déposer le corps sur un lit ou un divan, après avoir préalablement installé une protection [en raison du rejet de liquides organiques]».

Mme Rousseau ayant contesté la décision du commissaire Bégin, sa plainte est actuellement entre les mains du Protecteur du citoyen. «Tout ce qu’on veut, c’est qu’une situation semblable ne se reproduise plus», insiste-t-elle.

«Nos paramédicaux n’ont commis aucune faute»

Estimant que ses paramédicaux ont agi dans les règles de l’art, la compagnie ambulancière Dessercom rejette tout manquement dans cette affaire.

«On comprend la détresse de la fille de la défunte [Mme Gilberte Couture]. Notre enquête interne a montré que les paramédics (sic) ont respecté les protocoles en place. L’enquête du Commissaire aux plaintes a également révélé que le protocole a été respecté. Pour nous, il n’y a pas eu faute et le dossier est clos», affirme Étienne Parent, directeur des opérations chez Dessercom, à Lévis.

Quant au fait que le protocole de constat de décès à distance spécifie de déplacer le corps dans un endroit approprié, M. Parent soutient que la «question est délicate». «Quatre-vingt-dix pour cent du temps, les gens ne veulent pas qu’on amène le défunt dans son lit, à cause du relâchement des liquides organiques. Une fois le constat fait, ce n’est plus l’affaire des paramédics», précise-t-il.

Recommandation récente

M. Parent dit avoir pris acte de la recommandation du commissaire Robin Bégin relative au positionnement du défunt dans son lit ou un fauteuil, avec une protection, lorsque la famille en fait la demande.

«Cette recommandation est récente. Elle a été adressée à l’ensemble des paramédics de Chaudière-Appalaches en mars», opine-t-il.

La région de Chaudière-Appalaches a été la première à implanter la procédure de constat de décès à distance, en 2011. Celle-ci permet aux paramédicaux de constater le décès survenu hors du milieu hospitalier, sans avoir à transporter la dépouille vers l’hôpital le plus près.

Les techniciens ambulanciers doivent communiquer par téléphone avec le médecin de l’Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d’urgence (UCCSPU).