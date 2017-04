Le frère de Paul Desmarais père est décédé

L’homme d’affaires et ancien député fédéral Louis Desmarais est décédé le 25 mars dernier à sa résidence de Saint-Lambert.

Âgé de 94 ans, Louis Desmarais avait fait les manchettes il y a quelques mois en poursuivant pour 75 millions $ la succession de son frère, feu Paul Desmarais Sr.

Louis Desmarais alléguait avoir conclu un accord verbal avec son frère en 1979 concernant la vente de 60 000 actions de Power Corporation. Il affirmait avoir vendu ses actions à condition de les récupérer un jour, sauf que son frère milliardaire est décédé en 2013, avant que les vérifications sur l’entente alléguée puissent être faites.

Comme il n’existe aucune trace de ce prétendu accord, la succession du défunt a refusé de payer, et l’affaire s’est depuis transportée devant les tribunaux.

Après quatre jours d’audience au palais de justice de Montréal en janvier, la juge Francine Nantel de la Cour supérieure a pris l’affaire en délibéré. Elle n’avait alors pas indiqué à quel moment elle comptait rendre son jugement.

Député de Dollard

Louis Desmarais a été élu deux fois député de la circonscription montréalaise fédérale de Dollard en 1979 et en 1980 comme représentant du Parti libéral du Canada. Il avait été ensuite défait par le conservateur Gerry Weiner en 1984 lors de l’arrivée au pouvoir de Brian Mulroney.

Louis Desmarais a aussi été président de Dupuis et Frères, des Autobus Voyageur et de la Canada Steamship Lines, en plus de faire partie de la haute direction de Power Corporation, le holding contrôlé par son frère Paul Desmarais Sr.