Le TNM fera revivre Yves Montand

Pour commémorer le 25e anniversaire de la mort de la légende française Yves Montand, l’acteur Lambert Wilson avait lancé en 2016 un album hommage, qu’il a transposé sur les planches et qui sera l’une des pièces maîtresses de la programmation 2016-2017 du Théâtre du Nouveau Monde (TNM), dévoilée lundi.

En tournée en France ce printemps, la tête d’affiche d’«On connaît la chanson» et «Des hommes et des dieux» endosse le rôle du chanteur d’origine italienne devenu star du grand écran pour en retracer la trajectoire, de son arrivée à Marseille jusqu’à sa gloire hollywoodienne, en passant par sa rencontre avec la femme de sa vie, Simone Signoret. La production, qui réunit six musiciens sur les arrangements de Bruno Fontaine et qui se veut moins un récital qu’un one-man-show monté autour d’une trentaine de chansons phares, prendra l’affiche du 24 octobre au 5 novembre.

Dans un communiqué, la directrice artistique et générale du théâtre Lorraine Pintal a motivé le choix de chaque pièce en fonction de sa résonnance dans l’actualité, même si écrites au 17e siècle comme dans le cas des «Fourberies de Scapin» de Molière.

À ce titre, la comédie musicale de Michel Tremblay et François Dompierre «Demain matin, Montréal m’attend» inaugurera la nouvelle saison en soulignant le 375e anniversaire de la ville avec Hélène Bourgeois-Leclerc, Laurent Paquin et Marie-Andrée Lemieux dans une mise en scène de René Richard Cyr, dès 19 septembre.

«Vu du pont» d’Arthur Miller, «La détresse et l’enchantement» de Gabrielle Roy, «L’idiot» de Dostoïevski, «Les chaises» d’Eugène Ionesco sont les classiques qui complètent le tableau 2017-2018.