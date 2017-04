L’échange d'Argent Air Miles va reprendre mercredi

Il sera à nouveau possible d’échanger ses milles de récompense Argent Air Miles à compter de mercredi matin.

Depuis le 23 mars, les transactions par Argent Air Miles étaient suspendues dans les magasins participants pour des raisons de sécurité.

Loyalty One, l’entreprise derrière le programme de fidélisation, avait constaté des «activités anormales sur un petit nombre de transactions».

Air Miles annonce par la même occasion de nouvelles mesures pour limiter les risques de fraude.

Par exemple, l’échange de milles Argent sera limité à 50 $ par jour par adhérent, ce qui correspond à un échange de 475 milles.

Il ne sera plus possible non plus d’échanger des milles Argent contre des cartes-cadeaux.

La portion Rêves du programme Air Miles, qui permet d'échanger ses milles pour des articles, des voyages ou des services, n’est pas touchée par ces changements.

Air Miles a ajouté des agents à son Service à la clientèle pour répondre aux questions des clients au sujet des modifications,