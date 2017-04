Les restes d'une pyramide de 3700 ans découverts «en bon état»

Les vestiges d'une pyramide vieille de 3700 ans ont été découverts «en bon état de conservation» près du Caire, a annoncé lundi le ministère égyptien des Antiquités.

La petite pyramide, datant de la XIIIe dynastie (1802-1640 avant J.-C.), a été retrouvée dans la nécropole du site archéologique de Dahchour, au sud de la capitale, précise le ministère dans un communiqué.

Les archéologues égyptiens ont ainsi découvert «un corridor conduisant à l'intérieur de la pyramide, prolongé par une rampe, et l'entrée d'une pièce», selon ce texte. «L'équipe va poursuivre les fouilles sur le site pour mettre au jour le reste» de la pyramide.

Les archéologues ont notamment retrouvé un petit bloc en albâtre noirci, affichant des inscriptions en hiéroglyphes, ainsi qu'un linteau de granit et des blocs de pierre qui permettent d'en savoir plus sur «l'architecture interne de la pyramide».

Les fouilles en sont encore à leurs débuts et la taille exacte de la pyramide n'a pas pu encore être établie. Sur les photos fournies par le ministère, on peut voir des blocs de pierres et le début du corridor.

La découverte a été effectuée près de la pyramide rhomboïdale de Dahchour, construite par le pharaon Snéfrou, fondateur de la IVe dynastie (environ 2600 avant J.C.) et père du pharaon Khéops, qui a lui-même donné son nom à l'une des plus célèbres pyramides égyptiennes, sur le plateau de Gizeh.

L'Égypte compterait pas moins de 123 pyramides découvertes à ce jour, a précisé à l'AFP l'archéologue Zahi Hawass, ancien ministre des Antiquités.

En octobre 2015, l'Égypte a dévoilé un ambitieux projet, baptisé «Scan Pyramids», visant notamment à découvrir des chambres secrètes au coeur des pyramides de Gizeh et de Dahchour et à éclaircir enfin le mystère entourant leur construction.

Ces tests sont notamment menés dans la pyramide de Khéops, la dernière des sept merveilles du monde antique encore debout. Ce monument géant de 4500 ans trône sur le plateau de Gizeh, dans la banlieue du Caire, aux côté du Sphinx et des pyramides de Khéphren et Mykérinos.

À l'automne 2015, les autorités égyptiennes ont également lancé des analyses dans la tombe du pharaon Toutankhamon, dans la Vallée des Rois près de Louxor (sud), dans l'espoir d'y découvrir une chambre secrète qui pourrait bien abriter le tombeau de la reine Néfertiti.