Malala Yousafzai recevra la citoyenneté canadienne honoraire

La jeune Pakistanaise Malala Yousafzai, défenseure du droit à l’éducation des filles, sera au Canada au cours du mois d’avril pour recevoir officiellement la citoyenneté canadienne honoraire, un honneur qui lui avait été offert en 2014.

La nouvelle de sa visite a été annoncée lundi par le premier ministre, Justin Trudeau, qui a précisé que la jeune femme prononcera un discours devant le Parlement d’Ottawa à cette occasion.

«À l’âge de 15 ans, Mme Yousafzai a été ciblée par des assassins talibans pour avoir défendu avec ardeur le droit qui revient aux filles d’apprendre et d’aller à l’école», a rappelé le cabinet du premier ministre dans un communiqué.

Blessée par les tirs des talibans en octobre 2012, l’adolescente a été soignée en Grande-Bretagne et a survécu. Elle est devenue par la suite une militante internationale pour l’éducation des filles, et les droits des femmes et des filles.

En 2014, Malala Yousafzai a été colauréate du prix Nobel de la paix, en reconnaissance de son travail.

Avec Raoul Wallenberg, Nelson Mandela, le 14e dalaï‐lama, Aung San Suu Kyi et l’Aga Khan, Mme Yousafzai est la sixième personnes à avoir reçu la citoyenneté canadienne honoraire.