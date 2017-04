Québec presse Ottawa d’investir dans l’achat de brise-glaces

Québec revient à la charge et demande à Ottawa de régler rapidement la situation des brise-glaces sur le Saint-Laurent, surtout à la suite d'un incident impliquant un navire transportant des matières premières pour la compagnie Rio Tinto.

Le 17 février dernier, un navire transportant de la bauxite est demeuré prisonnier des glaces deux jours à la hauteur de Rivière-Éternité sur le Saguenay. Depuis quatre ans, l'entreprise soutient avoir perdu plusieurs millions en raison du manque de brise-glaces, une situation qui inquiète le ministre responsable de la Stratégie maritime.

«Si on n'a pas un nombre de brise-glaces suffisant et dans un bon état, il y a un risque de voir la voie maritime fermée, soutient Jean D'Amour. Si on n'est pas capable d'assurer les armateurs de la disponibilité du fleuve 365 jours par année, on a un problème. Il y a une question de sécurité.»

«La désuétude de vos navires, de vos brise-glaces, ça nous place dans une situation de risque, s’exclame le ministre dans un message envoyé à Ottawa. Si la voie maritime fermait 24 à 48 heures, imaginez l'impact sur la réputation du Québec à international.»

La garde côtière assigne au Saint-Laurent environ cinq des seize brise-glaces de sa flotte afin d'assurer une navigation constante en hiver. Six navires de plus seraient nécessaires.

«J'ai écrit à deux reprises, j'ai eu des rencontres, j'ai espoir qu'on finisse par investir parce qu’à partir du moment où l'on décide de construire un brise-glace, il peut s'écouler huit à dix ans très facilement», soutient Jean D'Amour.

La garde côtière dit avoir la situation bien en main

Pour maintenir la voie maritime ouverte, la garde côtière dit prendre des mesures pour s'assurer que les services continuent d'être offerts jusqu'à l'arrivée des nouveaux brise-glaces.

Actuellement, on réalise des travaux de prolongement de vie des navires. Ottawa prévoit la construction d'un brise-glace polaire qui sera opérationnel uniquement en 2023. Ensuite, selon les informations obtenues par TVA Nouvelles, un certain nombre de navires polyvalents seront construits sans donner de date de mise en service.

Les pilotes du Saint-Laurent s’inquiètent aussi

La corporation des pilotes du Saint-Laurent qui compte 200 membres s'inquiète de l'intention du gouvernement fédéral de réviser la loi sur le pilotage, une loi qui n'a pas été révisée depuis quinze ans.

«On ne sait pas dans quelle direction ça va aller, souligne le capitaine Pierre Vallée, président de la corporation Pilotes Saint-Laurent central. On a des craintes parce qu'il y a une pression qui est faite par l'industrie pour modifier la loi actuelle et ça pourrait peut-être nécessiter des changements organisationnels que ce soit par rapport au nombre de pilotes ou aux zones de pilotage sur le Saint-Laurent.»

Un changement à la loi pourrait réduire le nombre de pilotes requis dans un navire ou sur un pétrolier.

«Au lieu d'être deux pilotes sur certains navires, on pourrait tomber à un. C'est une éventualité, ce n'est pas une certitude. Il y a aussi certaines zones de pilotage qui pourraient être modifiées, avance le capitaine Vallée. C'est l'indépendance décisionnelle du pilote qui prime. On n'a pas de pression commerciale dans notre prise de décision qui est axée sur la sécurité.»

Transports Canada se fait rassurant

Dans un échange de courriels avec TVA Nouvelles, Transports Canada écrit:

«Nous continuerons de travailler de près avec l'Administration de pilotage et nous examinerons les changements réglementaires afin d'assurer la sécurité des navires naviguant dans les eaux canadiennes.»