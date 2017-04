Un bébé sévèrement mordu au visage par un autre enfant à la garderie

En vidéo ci-dessus, voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN.

Une enquête policière a été ouverte dans une garderie de Missoula, au Montana, après qu’une fillette de 7 mois laissée sans surveillance eut été mordue sévèrement au visage par un enfant de 2 ans.

Quelques heures après l’incident, survenu vendredi dernier, la jeune victime présentait d’importantes ecchymoses au visage, rapporte la chaîne locale KPAX.

«Ma première pensée, c’est de me demander comment tout ça a pu se produire», soutient Tracy Blinov, la mère de l’enfant.

La propriétaire de l’établissement admet que l’employée responsable n’était peut-être pas présente au moment où l’incident s’est produit, mais assure qu’elle a réagi immédiatement lorsqu’il a entendu la bambine pleurer. Elle assure qu’à la suite de cet incident, le ratio d’employés pour le nombre d’enfants gardés sera augmenté.

CAPTURE D'ÉCRAN/CNN

La propriétaire explique qu’elle se sent terriblement mal concernant cet événement et qu’elle travaillera avec ses employés pour s’assurer qu’une telle situation ne se reproduise plus.

Quant à la petite fille de Tracy Blinov, elle guérit et se remet lentement de ses blessures.