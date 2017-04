EXCLUSIF | Un don de 25 000$ à Denis Coderre intéresse les policiers

Avant de devenir maire de Montréal, Denis Coderre a encaissé un chèque personnel de 25 000$ de la part d’un homme d’affaires et organisateur du Parti libéral du Canada. Ce don fait aujourd’hui l’objet de vérifications de la part de l'Unité permanente anticorruption et de la Gendarmerie royale du Canada.

Notre Bureau d'enquête a appris que les policiers s'intéressent à ce chèque déposé dans un compte bancaire personnel de Denis Coderre en 2012 et qu’ils ont même demandé au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) le détail de la transaction financière.

À ce stade-ci des vérifications, aucune infraction criminelle ou autre n'est alléguée ou envisagée. Selon des documents en notre possession, l'UPAC allègue que néanmoins cette transaction est ­«douteuse».

Les informations dont dispose la police ont été jugées assez sérieuses pour qu'un dossier en bonne et due forme, avec un enquêteur attitré, soit ouvert.

Le chèque a été émis par Jean Rizzuto, un richissime homme d’affaires, notamment propriétaire du marché 440 à Laval. (Aucun lien avec la famille mafieuse qui est son homonyme.) Rizzuto a longtemps été un organisateur politique pour Denis Coderre, qui était député libéral fédéral à cette époque.

«Dossier Shane Doan»

Le transfert d’argent a été fait dans le cadre des procédures judiciaires entre l'ex-député fédéral et le hockeyeur Shane Doan, qui ont défrayé la chronique il y a une dizaine d'années.

Les deux hommes s'étaient tour à tour poursuivis après que Coderre eut publiquement réclamé que Doan ne participe pas aux Jeux olympiques. Doan venait d'émettre des propos qualifiés de «francophobes» lors d'un match de hockey en décembre 2005.

Notre Bureau d'enquête a pu confirmer l’existence du chèque. Cependant, avant que nous leur en fournissions la preuve, les deux parties en ont d’abord nié l’existence. Jean Rizzuto a tout confirmé vendredi dernier. Quant à Denis Coderre, il s'est expliqué hier soir.

Un rôle dans le financement

Les policiers disposent entre autres des informations suivantes, partagées entre l'UPAC et la GRC:

Le chèque a été encaissé dans le compte de ­Denis Coderre et de sa conjointe le 2 mars 2012. 17 jours plus tard, soit le 19 mars, le député fédéral a émis un chèque personnel du même montant à l'intention du cabinet d'avocat Fasken Martineau, qui le représentait dans le cadre de ses démêlés ­judiciaires avec le hockeyeur.

Le chèque portait la mention «Dossier Shane Doan», notent les enquêteurs, qui n'établissent pas de lien clair entre les deux paiements.

Selon nos sources, les policiers s'interrogent à propos de ce transfert d'argent puisqu'il semble lié à des événements où Coderre occupait une fonction publique et où Rizzuto occupait un rôle dans le ­financement de sa formation politique.

Déclarer ou pas?

Denis Coderre ne se souvient pas avoir déclaré le chèque qu'il a reçu de Jean Rizzuto. Devait-il le faire? Voici ce que disait le Code régissant les conflits d'intérêts des députés, en 2012:

«Le député ou un membre de sa famille ne peut accepter, même indirectement, de cadeaux ou d’autres avantages, sauf s’il s’agit d’une rétribution autorisée par la loi, qu’on pourrait raisonnablement donner à penser qu’ils ont été donnés pour influencer le député dans l’exercice de sa charge de député.»

S’il accepte «un cadeau ou autre avantage» d'une valeur de 500$ et plus, il doit faire une déclaration au Commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique, dans les 60 jours.

Cette déclaration doit mentionner «la nature de chaque cadeau ou avantage, sa provenance et les circonstances dans lesquelles il a été donné».

Qui est Jean Rizzuto?

- Homme d’affaires très connu à Laval et propriétaire du marché 440.

- Ancien chef du parti Option Laval, il a affronté Gilles Vaillancourt à la mairie en 1993.

- Il est le frère du sénateur Pietro Rizzuto, décédé en 1997.

- Collecteur de fonds pour le Parti libéral du Canada, il fait partie des cinq hauts placés du parti qui décident de tourner le dos au chef Michael Ignatieff en même temps que Denis Coderre, en 2009.

- Il est l'oncle de l'ex-entrepreneur en construction Lino Zambito, témoin vedette de la commission Charbonneau.

Qui est Denis Coderre?

- Élu pour une première fois à l’élection de 1997, il sera député fédéral du comté de Bourassa, à Montréal, jusqu’en 2013.

- Il occupe plusieurs fonctions au sein du gouvernement fédéral, dont secrétaire d’État au Sport amateur et ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.

- En conflit avec son chef Michael Ignatieff, il claque la porte en 2009 et quitte ses fonctions de lieutenant politique pour le Québec.

- En 2013, il fait le saut en politique municipale et devient maire de Montréal le 3 novembre.

- Avec la collaboration de Sarah-Maude Lefebvre.

«Un coup de main» à «un ami», dit Jean Rizzuto

Jean Rizzuto l'affirme sans détour: il a signé un chèque personnel de 25 000 $ à ­Denis Coderre en février 2012. Mais c'était pour aider un «ami» qui avait besoin d'argent, et certainement pas dans le but ­d'obtenir un retour d'ascenseur, assure-t-il.

«Moi, je connais Denis Coderre depuis 30 ans. Je l'ai connu en culottes courtes. Le gars a besoin d'un coup de main, je lui donne un coup de main», a-t-il affirmé vendredi dernier, lorsqu'il nous a reçus dans ses bureaux de Montréal pour donner sa version des faits.

S’il avait brièvement nié les faits lorsque nous l’avons d’abord contacté il y a quelques semaines, l’homme d'affaires se rappelle maintenant clairement le contexte de son don, pour lequel il dit n'attendre aucun remboursement. En 2012, Denis ­Coderre sort d'une longue saga judiciaire contre le hockeyeur Shane Doan.

«Une année, il est pris avec ce dilemme-là. Il avait des factures à payer, des factures d'avocat », précise-t-il.

«Je lui ai dit: je vais te donner un coup de main. Moi, je crois à cette cause-là. Je suis pour la langue française au Québec, et je vais contribuer à ce dossier-là. [...] C'est important pour l'image du Québec», poursuit l'investisseur et propriétaire immobilier.

Jean Rizzuto se décrit d'ailleurs comme un grand philanthrope. «Pour l'Institut de cardiologie, j'ai ramassé un million. Il y a une plaque, une grosse plaque, à l'entrée».

Intérêts à Laval

Il souligne aussi que financièrement, ­Denis Coderre et Shane Doan ne se battaient pas à armes égales. «Un joueur de hockey, il gagne 6 millions (par année). Un député, il gagne 150 000. Avant impôts», fait-il valoir.

Il affirme également n’avoir jamais donné d'autre somme d'argent à Denis ­Coderre, et dit n'avoir jamais fait de chèque personnel à un autre politicien.

L'homme d'affaires assure que pour une question de «perception» reliée à ses liens avec Denis Coderre, il ne cherchera jamais à obtenir un contrat auprès de la ville de Montréal, tant que ce dernier sera maire.

Le seul contrat qui le lie à la Ville est en vigueur auprès de la Société de transport de Montréal, depuis 2004 (bien avant le saut en politique municipale de M. Coderre) et pour 20 ans.

«Je n’ai rien à Montréal depuis que M. Coderre est là. [...] Je me tiens loin», dit celui qui est surtout actif sur le territoire de Laval.

Et la CMM?

Cependant, à titre de président de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), Denis Coderre exerce tout de même une autorité politique sur le développement du territoire de toute la région de Montréal, incluant Laval.

Jean Rizzuto ne se cache pas qu'il pourrait éventuellement effectuer du développement immobilier sur les terrains qu'il possède sur l'île Jésus. «Il faut quand même que (j’obtienne l’approbation de) la ville de Laval avant», se défend-il.

Pour la cause, dit Coderre

Denis Coderre reconnaît avoir personnellement encaissé 25 000 $ de la part de Jean Rizzuto afin de payer son avocat. Mais il soutient que c'était pour «une cause», celle de la défense de la langue française.

On me l'a envoyé (l'argent), je l'ai envoyé directement (au cabinet d'avocats)... je n'ai pas reçu de cadeau, là. C'était pour payer directement, c'était pour la cause. - Denis Coderre

Le maire, qui nous a reçus hier soir à l'hôtel de ville de Montréal, fait un parallèle entre sa croisade judiciaire contre Shane Doan et le travail accompli par les organismes qui œuvrent à la défense de la langue française.

«Ce montant-là est allé directement, par la suite, à mon avocat chez Fasken Martineau. Si ça avait été la Société Saint-Jean-Baptiste ou quelqu'un d'autre, un autre groupe qui croit au fait français, ou qui était contre ce que monsieur Doan avait fait, est-ce que ça, c'est correct?» justifie-t-il.

Contacté il y a trois semaines, le maire avait alors nié avoir reçu un chèque en 2012.

«Pas du tout», avait-il affirmé à trois reprises au téléphone.

Hier, Denis Coderre a justifié cette version différente par la prostatite aiguë dont il souffrait alors, et qui l'avait d'ailleurs forcé à prendre un congé de maladie.

«J'étais totalement indisposé, j'étais en douleur, je ne me rappelle pas tout ce que j'ai dit».

Denis Coderre ne s’estime «pas du tout» en conflit d’intérêts puisque son administration n’a pas octroyé de contrat à Jean Rizzuto.

Il assure qu'à titre de président de la Communauté métropolitaine de Montréal, il se «retirerait» de toutes les décisions pouvant éventuellement concerner le développement des terrains lavallois de M. Rizzuto.