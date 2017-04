La police de Montréal demande l’aide du public pour retrouver un homme de 31 ans porté disparu depuis le 27 mars.

Ergun Akbulut a quitté son domicile situé sur le Plateau-Mont-Royal pour aller au dépanneur à pied. Il n’est jamais revenu chez lui et n’a pas été revu depuis.

M. Akbulut mesure 1,76 mètre (5 pi 9 po) et pèse 100 kg (220 lb). Il a les cheveux et les yeux bruns et porte la barbe.

Toute personne ayant de l'information en lien avec cette disparition est invitée à communiquer avec le 911 ou avec Info-Crime, au 514 393-1133.