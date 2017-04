Wall Street baisse légèrement, Toronto monte

Wall Street a légèrement baissé lundi, l'attentisme l'emportant sur tous les fronts avant un sommet sino-américain, l'emploi américain et des résultats d'entreprises: le Dow Jones a perdu 0,06% et le Nasdaq 0,29%.

Selon les résultats définitifs, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a reculé de 13,01 points à 20 650,21 points et le Nasdaq, à dominante technologique, de 17,06 points à 5 894,68 points. L'indice élargi S&P 500 a cédé 3,88 points, soit 0,16%, à 2.358,84 points.

À Toronto, l'indice S&P TSX a progressé de 36,65 points (0,24%) pour atteindre 15 584 points.

«On ne va certainement pas voir beaucoup de mouvements cette semaine sur le marché» a pronostiqué Bill Lynch de Hinsdale Associates, estimant que les investisseurs avaient adopté un comportement «attentiste».

Avant la publication vendredi des chiffres mensuels sur l'emploi américain, indicateur le plus attendu de la salve hebdomadaire, des ventes de voitures décevantes aux États-Unis pour le mois de mars ont imprimé lundi une tonalité légèrement négative au marché.

«La baisse inattendue des ventes d'automobiles est la dernière statistique en date qui suggère la fin du bond lié aux promesses de relance de M. Trump», a commenté Steven Ricchiuto de Mizuho US dans une note.

Sur le plan politique, non plus, les nouvelles n'engagent guère les investisseurs à prendre des risques: la rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping jeudi et vendredi en Floride «pouvant avoir des conséquences sur le marché en fonction de ce que qui en sortira», a estimé Bill Lynch.

De son côté, Karl Haeling, de LBBW, a attribué le léger recul de la Bourse lundi à des «rééquilibrages de portefeuilles des actions en direction des bons du Trésor».

«Je ne sais pas pourquoi cela arrive aujourd'hui. Normalement cela arrive avant la fin du mois et du trimestre et cela aurait dû être fait vendredi», a-t-il toutefois reconnu.

Le marché obligataire montait nettement. En fin de journée, le rendement des bons du Trésor à 10 ans baissait à 2,337%, contre 2,393% vendredi soir, et celui des bons à 30 ans à 2,968%, contre 3,014% précédemment.