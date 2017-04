Bryan Audet et Véronique Claveau bientôt parents

La cigogne est attendue chez Bryan Audet et Véronique Claveau en septembre prochain. Le couple d’anciens candidats de «Star Académie» attend son premier enfant.

C’est Bryan Audet qui a partagé, mardi, l’annonce de la grossesse de Véronique Claveau sur Instagram, en publiant une photo sur laquelle on voit deux bottines d’enfant et un biberon placé entre deux bouteilles d’alcool. Quelques heures plus tard, la future maman a ajouté le cliché sur sa page Facebook.

Le sexe du bébé n’a pas été dévoilé.

Devenir parents : c'est accueillir dans son bar de nouvelles sortes de bouteilles ! Une cuvée signée @veroniqueclaveau à boire en 09/17 😍🍼 Une publication partagée par Bryan Audet (@bryanaudet) le 4 Avril 2017 à 10h09 PDT

En couple depuis 2013, Bryan Audet et Véronique Claveau sont tombés amoureux sur les planches, alors qu’ils défendaient chacun un rôle de la comédie musicale «Hairspray».

Plusieurs chanteuses de «Star Académie» ont récemment goûté ou profiteront bientôt des joies de la maternité. Après Émily Bégin et Marie-Mai qui ont respectivement accueilli Théodore et Gisèle, Brigitte Boisjoli doit donner naissance à Charlie dans quelques semaines.