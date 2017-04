Contrat en Suède pour CGI

La multinationale montréalaise CGI gèrera les services technologiques de l’entreprise Bisnode en Suède qui a décidé de faire appel à un seul fournisseur de service externe.

Ce contrat de cinq ans est estimé à environ 35 millions $.

«CGI compte parmi nos fournisseurs depuis une dizaine d'années et comprend les défis avec lesquels nous devons composer», a mentionné Robert Burén, chef de la direction informatique, Bisnode, par communiqué.

«L'équipe de CGI est également très proactive et n'hésite pas à offrir des suggestions d'améliorations. Pour maintenir la proactivité de notre partenariat et continuer de stimuler l'innovation, un des architectes informatiques principaux de CGI travaillera sur place afin de nous tenir bien informés des enjeux et de nous recommander des solutions novatrices pour optimiser la performance de nos TI», a-t-il ajouté.

Bisnode, un fournisseur européen de services de transmission de données commerciales et d'analyse de données, a mentionné que CGI a été choisi pour la qualité de ses services et son souci de la sécurité.

«Notre centre local de traitement de données nous permettra d'offrir un soutien 24h sur 24, a dit Pär Fors, responsable des activités opérationnelles de CGI en Suède. CGI offre non seulement une présence dans les pays où Bisnode exerce ses activités, mais également les ressources mondiales requises pour la gestion et la transformation des opérations internationales de l'entreprise.»