Des bénévoles au volant de véhicules d’urgences

De tout nouveaux véhicules d'urgence opérés par des bénévoles pourraient bientôt faire leur apparition sur les routes de la Mauricie.

Le service d'intervention d'urgences civile est déjà bien implanté dans les régions de Drummondville et de Victoriaville et il vise maintenant le territoire de Shawinigan et de la Municipalité régionale de comté (MRC) des Chenaux.

Bien souvent, ses membres, qui répondent aux ordres des policiers, pompiers et ambulanciers qui feront appel à leurs services, sont utilisés pour ériger un périmètre de sécurité où dévier la circulation lors d'accidents de la route.

«C'est le genre de situation dans laquelle on peut agir à la demande des policiers. S'ils manquent d’effectif, ou encore, s’ils sont pris sur une autre urgence, on peut être appelés pour venir terminer le travail», a expliqué Raynald Leclerc, le directeur général du service.

Le SIUCQ possède déjà une bonne flotte de véhicules et compte sur une équipe formée d'anciens et d'actuels médecins, infirmiers, pompiers et intervenants de première ligne. L’organisme est reconnu par la Société de l'assurance automobile du Québec comme un service d’urgence et il est autorisé à utiliser sirène et gyrophares.

«En situation de premiers secours, les gens vivent des situations de stress et de détresse psychologique. On parvient souvent à les calmer, facilitant ainsi la transition vers les hôpitaux. On vient parfois donner une assistance médicale aux intervenants. L’hiver, les pompiers ont froid... l’été ils ont très chaud et certains ont des malaises», a raconté une infirmière bénévole de l’organisme sans but lucratif.

Récemment, 34 personnes âgées ont trouvé refuge dans un poste de commandement mobile en attendant qu'une équipe d’Hydro-Québec rétablisse l'électricité à leur résidence.

«Cet endroit sert aussi à prodiguer des soins de base, rencontrer les gens, prendre de l’information ou s’assurer que tout le monde est là. S’il manque quelqu’un, on transmet l’information aux policiers qui lancent les recherches», a expliqué le docteur Martin Sanfaçon.

Les municipalités partenaires de l'organisme doivent débourser chaque année l'équivalent de 1,10 $ par habitant afin de pouvoir faire appel à ses bénévoles.