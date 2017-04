Une réalisatrice québécoise qui a passé plus de 10 ans au Laos lance un concours inusité d’une valeur totale de 250 000$.

Isabelle Dréan donnera son commerce au gagnant, soit sa librairie et sa galerie d'art situées dans ce pays d’Asie du Sud-Est.

Avec en prime, une vie de rêve et sans stress pour la personne chanceuse.

Mme Dréan faisait un voyage au tour du monde lorsqu’elle a posé les pieds au Laos, dans ce qui ne devait être au départ qu’un séjour de deux jours.

«Je suis tombée en amour avec l’endroit où je me suis installée. Des circonstances un peu folles ont fait que, une semaine après mon arrivée, j’avais une maison, un partenaire et j’ai ouvert une librairie un mois plus tard», raconte-t-elle à l'émission de Denis Lévesque, à LCN.

Capture d'écran TVA Nouvelles

«J’ai toujours rêvé de faire du cinéma, je n’ai jamais pensé rester au Laos, je pensais être là deux jours et après, j’ai décidé d’ouvrir la librairie. Je pensais à court terme. Dix ans plus tard, mon rêve de cinéma me hantait toujours et j’ai décidé de revenir pour [le réaliser].»

Après avoir lancé au Québec une plateforme de séries web et réalisé la série «Manigances» avec Maxim Martin et Jean-Guy Moreau, elle s’est déplacée aux États-Unis où elle venait de signer un contrat avec un producteur américain. Elle habite maintenant dans son pied-à-terre à Los Angeles.

Depuis son retour en Amérique, c’est la mère d’Isabelle qui gère son commerce au Laos. «C’est une vie bien agréable, sauf que j’ai des enfants et, étant grand-mère, ça devient difficile d’être loin.»

Offres d'achat

Elle jongle depuis quelques années avec différents scénarios pour passer le flambeau.

«J’ai reçu des offres d’achat, mais je ne peux pas vendre, je n’y arrive pas, ça ne me tente pas de faire ça. Puis, l’année dernière, j’ai entendu parler des Australiens qui ont fait tirer leur resort dans une île déserte», relate-t-elle.

Dans le cas du concours de Mme Dréan, il ne s’agit pas d’une loterie, mais plutôt d’une compétition. «La personne qu’on va choisir doit nous expliquer pourquoi dans le fond, je devrais lui donner [mon commerce] à elle. Car je veux la choisir, je fais un peu l’entremetteuse entre ma librairie et la personne qui va continuer la magie.»

«Plusieurs personnes vont payer 50$, ce qui va me permettre d’assumer les coûts du transfert des installations, tous les prix inclus, les voyages, car on amène trois finalistes nous rencontrer au Laos. Donc, tous ces frais-là, ce sont les frais d’inscription que les gens vont payer qui me permettent de faire ça.»

Pour arriver à ses fins, Mme Dréan souhaite que son concours, dont la portée est internationale, devienne viral et que l’information soit partagée par le plus de monde possible. «C’est une belle idée, mais c’est beaucoup de travail», admet-elle.

Elle compte faire un documentaire avec les finalistes lors de leur expérience en sol laotien, avant de déterminer le vainqueur du concours.

Chose certaine, Isabelle Dréan n’a que de bons mots au sujet de ce pays qu’elle a appris à connaître pendant une décennie.

«La vie au Laos, c’est comme si le temps s’arrêtait. On a l’impression que tout est possible, tout est plus lent, on peut vraiment prendre le temps de vivre. Et en plus, le coût de la vie est très bas», conclut-elle.