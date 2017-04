«Enlever Assad, c’est assurer une présence extraordinaire à l’État islamique»

La Syrie a été frappée mardi par une terrible attaque chimique, dans laquelle des dizaines de personnes ont perdu la vie, dans une ville rebelle du pays.

Au moins 19 enfants, saisis de convulsion, figurent parmi les victimes. Le régime de Damas en serait responsable, selon les principales puissances occidentales.

Toute cette horreur, le chroniqueur politique Luc Lavoie, de l’émission «La Joute», l’attribue à la guerre millénaire que se livrent chiites et sunnites. «Je ne sais pas qui a utilisé des armes chimiques, c’est quelque chose qu’on devrait éviter. Mais il ne faut pas penser que ce qui se passe là-bas, c’est un méchant régime, avec d’un côté, des bons et de l’autre, des méchants. C’est plutôt deux groupes qui se font face et qui se tirent dedans. Ils le font là, mais aussi en Libye, un peu partout dans la région du Moyen-Orient, à Mossoul, un peu partout.»

À la suite de cette attaque inhumaine, moralement insoutenable, les États-Unis ont demandé l’intervention de la Russie, mentionne l’animateur Paul Larocque.

«Ce serait la deuxième fois que Bachar Al-Assad utilise l’arme chimique, il l’a déjà utilisé en 2012», précise Bernard Draiville, de «La Joute». Obama avait alors tiré une «ligne rouge» quant à l’interdiction du recours à ce type d’arme.

«Quand [le régime Assad] l’a fait, la France était prête à bombarder la Syrie et, à la toute dernière minute, Obama a choqué, si vous me permettez l’expression. Et quand est venu le temps d’agir, il ne l’a pas fait et l’a ensuite regretté.» Cette fois-ci, Bernard Drainville se demande si les Américains lui feront payer le prix.

Chasser Assad du pouvoir n’est pas une idée qui date d’hier, mais cela a toujours été fort compliqué à concrétiser sur le terrain.

«C’était l’Occident, principalement les États-Unis, qui se cherchaient [des groupes rebelles anti-Assad et pro-démocratie] qui auraient été crédibles, qui auraient pu diriger le pays à la place d’Assad et qui n’auraient pas été issus des groupes descendant des Frères musulmans», note Luc Lavoie.

«Ils se sont rendu compte à un moment donné qu’enlever Assad de là, c’est assurer à l’État islamique une présence absolument extraordinaire sur toute cette région-là.»

Faisant référence à la reddition d’Alep, Luc Lavoie soutient que «ça aurait été une catastrophe que d’enlever de force Bachar Al-Assad de la tête du pays. Aussi sanguinaire que les gens puissent penser qu’il a été, c’est rien à côté de l’État islamique.»

Luc Lavoie estime aussi que le chef syrien a probablement fait ce qu’il y a de mieux sur le plan géopolitique en ne cédant pas à la minorité chrétienne, et que ce dernier répond au soulèvement des sunnites, qui représentent 60% de la population.

Il se défend par contre de favoriser la guerre. «La guerre, c’est jamais joli et je ne veux pas que les gens pensent que j’encourage quiconque à faire la guerre», dit-il en soulignant qu’il n’est pas possible d’appliquer nos propres critères à la situation qui prévaut en Syrie.

