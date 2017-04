Fix Auto prend de l’expansion en Amérique du Nord

Avec l’appui de la Caisse de dépôt et placement du Québec, la compagnie québécoise Fix Auto a mis la main sur 11 entreprises de vitriers et de fournisseurs de services automobiles en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde, appartenant au Skidmore Group.

Grâce à cette transaction, annoncée mardi et qui sera finalisée le 28 avril, Fix Auto sera propriétaire de Novus Glass, Novus Franchising, Speedy Auto Glass USA, TCGI Australia PTY, TCGI (Jersey), Novus , Windshields.Com, Transamerica Glass, Splashes Auto Spa, Shat R Proof et Windshield Doctor Canada.

La Caisse de dépôt et placement du Québec a investi un montant qu’elle refuse de dévoiler dans le cadre de cet achat. C’est la troisième fois en deux ans qu’elle place des fonds dans cette entreprise de Blainville pour l’aider à prendre de l’expansion.

«En intégrant ces marques à notre réseau Fix Auto, nous offrirons désormais des services automobiles secondaires à nos clients et partenaires du monde entier», a mentionné Steve Leal, président et chef de la direction de Fix Auto World, par communiqué.

«Notre réseau s'enrichira de plus de 1200 établissements franchisés, détenus par l'entreprise et affiliés, portant ainsi à 2000 le nombre de franchises, commerces de détail, ateliers de réparation, distributeurs et fabricants dans plus de 40 pays partout dans le monde», a-t-il ajouté.

La Caisse de dépôt et placement s’est réjouie de cette transaction. «Depuis notre implication, Fix Auto a plus que triplé son nombre de franchises et s'est implanté dans cinq nouveaux marchés. Avec son modèle d'affaires innovant et l'agilité de son équipe de gestion, qui a démontré une forte capacité à saisir les occasions d'affaires, Fix Auto est bien positionné pour devenir le chef de file mondial de son secteur», a mentionné Christian Dubé, premier vice-président, Québec à la Caisse.

«Devant un tel succès, au Québec comme à l'international, il allait de soi d'investir à nouveau pour favoriser l'expansion de Fix Auto», a-t-il précisé.