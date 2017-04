La comédienne Yolande Roy est décédée

En vidéo ci-dessus, voyez un extrait du téléroman «Le Retour» mettant en vedette Yolande Roy.

La comédienne québécoise Yolande Roy s’est éteinte dimanche, à Montréal, a annoncé mercredi son fils, Matthieu Roy-Décarie, sur Facebook. Sa mort est survenue moins de 10 jours après celle de Benoît Girard, avec qui elle formait le couple Lebeau dans le téléroman «Le retour», diffusé à TVA.

Yolande Roy était âgée de 88 ans. Son décès a été constaté le 2 avril, à 15 h, à l’Hôtel-Dieu. Toujours selon son fils, une maladie coronarienne est à l’origine de son décès.

Vue pour la dernière fois dans le téléroman «Le retour» à la fin des années 1990 et au début des années 2000, la comédienne aurait eu 89 ans le 16 avril.

Petit écran

Les téléspectateurs ont également pu la voir grâce à des scènes des téléromans «Virginie» et «Marilyn». Son baptême à la télévision a été rendu possible au milieu des années 1950, quand on lui a confié le rôle de Mathilde dans «Cap-aux-Sorciers».

Outre ses nombreuses apparitions au petit écran, Yolande Roy a maintes fois visité des studios de doublage, prêtant notamment sa voix à Tante Eliza pour «Les contes d’Avonlea» ou encore «Harriet Oleson», personnage de «La petite maison dans la prairie».

En 1975, elle a plongé dans l’univers du cinéma, acceptant de jouer sous les ordres de Jean-Claude Labrecque pour «Les vautours», ainsi que sur le plateau de tournage de «Partis pour la gloire» réalisé par Clément Perron.

Funérailles

Un dernier hommage sera rendu à Yolande Roy le 22 avril à l’église Saint-Albert-le-Grand, à Montréal. Les funérailles auront lieu à 13 h.