La deuxième présumée victime menacée de mort

La deuxième présumée victime au procès de William Labranche a amorcé son témoignage, mardi, au palais de justice de Trois-Rivières.

La jeune femme aujourd'hui âgée de 21 ans a assuré être demeurée traumatisée par sa brève relation avec l'accusé. Elle a refusé de témoigner dans la salle où se déroule le procès, préférant plutôt raconter son histoire via vidéoconférence à partir d’une autre pièce.

La procureure de la Couronne a aussi demandé au juge Jacques Trudel que la tante de la jeune femme soit présente avec elle pour la soutenir. La victime est toujours, selon ses dires, en état de choc post-traumatique et soutient qu’elle fait des crises d'anxiété.

La jeune femme aurait fait la connaissance de Labranche lors d’un party. Par la suite, elle le rencontrait de temps en temps pour lui acheter du cannabis, ce qui a mené à une relation de plus en plus sérieuse.

En avril 2015, deux semaines après qu’ils eurent commencé à se fréquenter, l’accusé aurait tenté d’étrangler la jeune femme et l'aurait menacé de mort. Il aurait ensuite sodomisé sa victime à deux reprises. La victime a raconté s’être débattue et lui avoir dit qu'elle ne voulait pas, mais il aurait continué. «Il avait l'air d'un fou, a témoigné la jeune femme, en pleurs. J'étais sûre qu'il allait me tuer, il avait l'air d'un tueur.»

Le lendemain, William Labranche aurait forcé la jeune femme à l'accompagner en voiture pendant un long trajet. Il l'aurait finalement laissé partir en fin de journée.