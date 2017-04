Le conducteur du train raconte ce qu'il a vécu

Le conducteur du métro de Saint-Pétersbourg visé par un attentat lundi a affirmé avoir simplement «suivi les instructions» en sortant le train du tunnel, un geste «héroïque» qui a sauvé «de nombreuses vies» selon sa hiérarchie.

«L'explosion venait d'avoir lieu (...) Il y a eu un boom et de la fumée», a raconté mardi Alexandre Kaverine, 50 ans, lors de sa première conférence de presse.

«J'ai commencé à recevoir des messages incompréhensibles par (l'interphone) passager-conducteur. Ils parlaient tous en même temps, dans tous les wagons», a déclaré le conducteur en uniforme.

«J'ai suivi les instructions», a précisé M. Kaverine, à son poste depuis 15 ans. «J'ai pris la décision de continuer à avancer sans plus tarder (...) j'ai sorti le train» du tunnel.

C'était «une journée difficile», a-t-il ajouté, en baissant les yeux. Le conducteur a précisé n'avoir pas pu passer la nuit chez lui avec sa femme et ses deux enfants en raison du nombre de journalistes qui l'attendaient sur le pas de sa porte.

En amenant le train jusqu'au quai de la station Tekhnologuitcheski Institout, le conducteur a permis de sauver «de nombreuses vies», a ensuite déclaré le directeur du métro de Saint-Pétersbourg, Vladimir Kariouguine.

«S'il avait fallu sortir les gens du wagon» alors que le train était encore dans le tunnel, «cela aurait été compliqué», a-t-il assuré, expliquant que, comme le train était à quai, les secours ont pu porter assistance aux blessés plus rapidement et les évacuer au plus vite.

«Dans des situations d'urgence, les gens deviennent des héros», a affirmé M. Kariouguine, précisant que le conducteur recevra une médaille pour sa bravoure.

Le directeur du métro a également «salué la vigilance» d'un employé d'une autre station de métro Plochtchad Vosstaniïa qui a signalé lundi la présence d'un sac abandonné, lequel contenait une bombe désamorcée à temps.

«Il a sécurisé à temps la zone, il a appelé des spécialistes et grâce à ces actes, un acte de terrorisme a été évité», a-t-il souligné.

«Les employés du métro et les passagers se sont mutuellement aidés. Ils étaient sous le choc, mais il n'y a pas eu d'hystérie», s'est-il félicité.

Le bilan de l'attentat perpétré lundi dans le métro de Saint-Pétersbourg est passé à 14 morts, d'après la ministre russe de la Santé, Veronika Skvortsova.

L'explosion s'est produite en début d'après-midi dans une rame circulant entre deux stations d'une ligne fréquentée qui traverse le centre de Saint-Pétersbourg, Sennaïa Plochtchad et Tekhnologuitcheski Institout.

L'attentat n'a pas été revendiqué et le Comité d'enquête a annoncé l'ouverture d'une enquête pour «acte terroriste», tout en précisant que «toutes les autres pistes» seraient examinées.

Les services secrets kirghiz ont indiqué à l'AFP que l'attentat avait été perpétré par un kamikaze né dans la région kirghize d'Och.