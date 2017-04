Les Hells Angels veulent récupérer leur bunker de Sherbrooke

Des membres des Hells Angels du chapitre de Sherbrooke tentent de reprendre possession de leur repaire, ce à quoi s'oppose la Ville de Sherbrooke devant les tribunaux.

La bataille juridique doit débuter mercredi au palais de justice de Montréal.

René Dubreuil, qui a travaillé comme policier à Sherbrooke durant 30 ans, se rappelle plusieurs interventions au 1575, Wellington Sud. «J'étais au service d'identité judiciaire à un moment. On a fouillé le terrain à la recherche d'argent, beaucoup d'argent. Il y avait aussi un coffre-fort dans lequel on a trouvé des "patchs" et des armes à feu.»

L'imposant bâtiment, à la toiture rouge, muni de caméras de surveillance et bordé d'une clôture, a servi de repaire aux Hells Angels jusqu'en 2009

À la suite de l'Opération SharQc, l'État a saisi l'immeuble en soutenant qu'il avait été utilisé pour préparer et commettre des infractions criminelles.

Or, l'abandon des procédures pousse des membres en règle des Hells Angels à prétendre que le repaire est leur bien et qu’il devrait leur être restitué.

«L'Opération SharQc est tombée, donc c'est un peu plus complexe. Il faut vraiment prouver que cet immeuble servait pour des actes criminels», a expliqué Me François-David Bernier.

La Ville de Sherbrooke souhaite que la justice confisque définitivement le bâtiment évalué à 425 000 $. Ce faisant, la Ville pourrait démolir ce qui a été l’un des emblèmes de la guerre des motards et récupérer 45 000 $ en taxes impayées.