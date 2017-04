Les raisons qui ont amené l’UPAC à Saguenay bientôt connues

Les motifs qui ont amené les enquêteurs de l'UPAC à Saguenay, en septembre dernier, seront bientôt connus.

TVA Nouvelles a obtenu de la Cour supérieure l'autorisation de publier le contenu des mandats dans trois semaines.

Les mandats devraient révéler les raisons qui avaient amené les enquêteurs de l'UPAC à l'hôtel de ville de l’arrondissement de Chicoutimi et aux locaux de Promotion Saguenay, deux bâtiments à un coin de rue de distance. Ce jour-là, le 14 septembre, le maire Jean Tremblay avait rencontré les enquêteurs pendant une soixantaine de minutes.

«De ce que je comprends de leurs questions, ce sont deux voyages faits par deux conseillers qui semblent les intéresser», avait laissé entendre le maire de Saguenay après la visite des enquêteurs.

Fabien Hovington, en 2012, et Bernard Noël, en 2013, avaient chacun effectué un voyage à Nice, en France, financés en partie par Promotion Saguenay, dont le maire est le président.

L'avocat de TVA Nouvelles, Me Alexia-Laure Martel, a plaidé le droit du public à l'information. «Les gens ont accès à l'information, et sauf pour les procès à huis clos ou soumis à une ordonnance de non-publication, la justice doit être publique», a fait valoir l’avocate.

La Direction des poursuites criminelles et pénales ne s'est pas opposée, mais a obtenu un délai de trois semaines pour caviarder certains passages des documents. Les critères qui rendent ce caviardage nécessaire, aux yeux de la loi, sont la confidentialité d'un informateur et des techniques d'enquête, de ne pas compromettre une autre enquête et de ne pas causer de préjudice à un innocent.

«Il faut mesurer les effets bénéfiques et les inconvénients avant de décider si une information doit être caviardée ou non», a expliqué Me Martel.

TVA Nouvelles pourra rendre les documents publics le 24 avril prochain, mais pourrait aussi contester le caviardage de certaines parties, si le diffuseur juge estime que certaines informations devraient être révélées.

À ce jour, ni Fabien Hovington ni Bernard Noël n'ont fait l'objet d'une accusation criminelle. La commission municipale du Québec a retenu deux blâmes contre le premier. Devant le même organisme, le second avait reconnu avoir bénéficié de fonds publics pour financer une partie de son voyage.