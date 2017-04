Menaces pour l’industrie forestière au Saguenay

Des scieries du Saguenay font face à de multiples menaces qui pourraient entraîner des fermetures.

Le patron de Produits forestiers Résolu, Richard Garneau, était au cercle de presse du Saguenay mardi matin, où il a parlé des nombreuses menaces qui planent sur l’industrie.

Premièrement, il y a la question du caribou forestier. La compagnie attend toujours les cibles de protection qui seront décrétées par Ottawa. Mais il y a des informations qui laissent entendre que cette cible atteindrait 65% des territoires non perturbés, ce qui serait catastrophique, selon la compagnie.

Et il y a aussi la menace de cette surtaxe sur le bois d’œuvre de la part des États-Unis qui est imminente.

Richard Garneau a clairement indiqué mardi matin que des fermetures guettent ses scieries, et que la région du Saguenay risque d’être l’une des plus touchées. «Juste pour Résolu, on parle de 2 à 3 scieries qui pourraient fermer de façon permanente. C'est le plus gros défi qu'on a», a affirmé M. Garneau

Il y a aussi la question des taxes américaines sur le papier surcalandré.

La compagnie a déjà effectué un dépôt de 30 millions $ au Trésor américain pour cette taxe.

Richard Garneau a averti que d’autres fermetures temporaires guettent aussi les usines à papier de la région.

Il demande qu’Ottawa accorde des garanties de prêts pour les entreprises forestières pour faire face à la crise.

Richard Garneau aimerait aussi que le fédéral fasse davantage de représentations pour mieux vendre le système québécois de gestion de la forêt. «Ce n’est pas facile de travailler avec les Américains, on le sait. Mais peut-être qu'on n'a pas assez insisté pour expliquer que notre système de mise aux enchères a exactement les mêmes bases, les mêmes fondements, que le système d'enchères qu'ils ont aux États-Unis», a conclu le patron de Résolu.

On devrait savoir le 24 avril prochain la teneur de la taxe sur le bois d’œuvre qui sera imposée par les Américains.