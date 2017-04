Message vocal erroné: des contraventions annulées dans Verdun

Toutes les contraventions émises lundi pour stationnement non autorisé dans l’arrondissement de Verdun seront annulées, a décidé le maire Jean-François Parenteau, lundi soir.

Cette décision a été prise après que l’administration municipale eut réalisé que les messages des deux boîtes vocales guidant les citoyens désireux de se stationner durant l’hiver étaient erronés.

«Le message disait que l’interdiction était levée alors qu’elle était en vigueur», a confirmé Sarah Gagnon-Turcotte, directrice du cabinet du maire Parenteau.

Si l’arrondissement a rapidement corrigé la situation, vers 9h30 lundi, pour plusieurs le mal était fait. «Les gens se stationnement le matin pour aller travailler», a reconnu Mme Gagnon-Turcotte.

50 rues concernées

Concrètement, toutes les personnes qui ont reçu un constat d’infraction lundi sur une rue où il y avait une interdiction de stationnement ce jour-là, qu’importe l’heure, verront leur contravention annulée par l’arrondissement, qui les «contestera en bloc».

«On va envoyer toutes ces contraventions en même temps, la Cour municipale a été avisée», a poursuivi la directrice.

Au moment d’écrire ces lignes, une vingtaine de cas avaient été rapportés à l’arrondissement, dont la moitié sur la rue Woodland. Un chiffre qui pourrait gonfler puisqu'une cinquantaine de rues étaient concernées par une interdiction de stationnement lundi.

Message juste pour l’hiver

Un geste plutôt généreux surtout que les numéros de téléphone indiqués sur les pancartes ne concernent que l’horaire d’hiver, soit du 1er novembre au 31 mars.

Un numéro utile, par exemple lors des tempêtes de neige, afin que les résidents sachent quand enlever leur voiture.

«Les résidents de longue date de Verdun savent qu’à partir du 1er avril, c’est une interdiction en tout temps, ajoute Sarah Gagnon-Turcotte. Mais on comprend que le téléphone est là, les gens ont l’habitude d’appeler, si en plus ils appellent et que le message dit qu’on peut se stationner, ça crée une confusion, comme on n’est pas là pour en profiter alors on applique la tolérance».

Geste apprécié

Avant de se stationner lundi, Julie-Kim Theriault avait elle aussi appelé la boîte vocale pour se rassurer.

«J’ai appelé à 9 h 13 et ça disait que je pouvais me stationner, sauf qu’après le travail, quand je suis retourné à ma voiture vers 15 h 15, j’avais une contravention, a expliqué la jeune femme de 22 ans, dont la voiture était stationnée sur la rue Éthel entre les rues Hickson et Regina. Et j’ai vu que toutes les autos avaient aussi un ticket».

Le soir, c’est son colocataire qui a l’a averti du message du maire Parenteau sur Facebook. «J’allais le contester de toute façon, a-t-elle dit, satisfaite de la réaction de l'arrondissement. En même temps, c’est la moindre des choses, je pense.»

Pour faire annuler sa contravention

- Se présenter au Bureau Accès Montréal situé au 4555, rue de Verdun

- Plaider non coupable, en indiquant la raison et l’envoyer à la Cour municipale