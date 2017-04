Moins de morts sur les routes québécoises

Après une augmentation en 2015 par rapport à l’année précédente, le nombre de morts sur les routes du Québec a diminué en 2016, a annoncé la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), mardi matin.

L’an dernier, 351 personnes ont perdu la vie dans un accident impliquant des automobilistes, des camionneurs, des piétons et des cyclistes. Il s’agit de 11 de moins qu’en 2015, soit une baisse de 3%.

Le nombre de blessés graves a également diminué de 6,1% par rapport à l’année précédente, tandis que les blessés légers ont augmenté de 1,1%.

«Le bilan que nous rendons public aujourd'hui s'inscrit dans une tendance à l'amélioration qui s'est amorcée en 2007», a affirmé mardi le ministre des Transports, Laurent Lessard, par communiqué.

«Nous savons toutefois que les gains à venir seront moins marqués et plus difficiles à obtenir. Nous devrons donc continuer d'innover dans nos stratégies et toujours rappeler aux usagers de la route qu'ils sont les premiers responsables de leur sécurité», a-t-il ajouté.

L’année 2014 avait été la meilleure depuis 70 ans pour le bilan mortel sur les routes avec 318. Le nombre de morts avait cependant bondi en 2015 pour s’établir à 362, avant de diminuer de nouveau en 2016.

Jeunes

Le nombre de décès chez les jeunes de 15 à 24 ans est en constante baisse sur les routes du Québec, avec 48 morts en 2016. Par rapport à la moyenne de 2011 à 2015, il s’agit d’une diminution marquée de près de 40%.

«Les jeunes conducteurs continuent toutefois d'être surreprésentés dans le bilan des accidents avec dommages corporels», a précisé la SAAQ dans son communiqué.

Dans la dernière année, on note également une baisse du nombre de décès chez les personnes âgées de 75 ans ou plus. Ce nombre est passé de 68 à 55.

Piétons

La SAAQ se dit toutefois «préoccupée» par la hausse des piétons qui perdent la vie dans un accident de la route. Soixante-trois piétons sont morts dans un accident en 2016, soit une hausse de 40% par rapport à l’an dernier, et de 8,6% comparativement à la moyenne des cinq années précédentes.

En ce qui a trait aux cyclistes, le nombre de blessés graves a diminué de 16% au cours de la dernière année, tandis que huit cyclistes sont morts dans un accident, un de moins qu’en 2015.

À la lumière de ces résultats, la SAAQ considère la sécurité des piétons comme «un enjeu prioritaire» qui représente «un défi de taille pour les prochaines années».

Par ailleurs, la SAAQ a répertorié moins de décès dans les accidents impliquant des véhicules lourds en 2016 comparativement à 2015, mais davantage pour ceux impliquant des motocyclistes.