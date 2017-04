Mont-Joli veut en finir avec les terrains vacants

Des terrains laissés à l'abandon, des vitrines sales et des bâtiments délabrés : la mairesse Danielle Doyer de Mont-Joli, dans le Bas-Saint-Laurent, n'en veut plus sur son territoire.

Lundi, le conseil municipal a donc resserré la vis de son règlement d'urbanisme, de zonage et de construction pour pouvoir sévir plus rapidement contre les propriétaires fautifs. Le tout s’accompagne de mesures plus sévères quant à l’aménagement paysager, à la protection des bâtiments patrimoniaux, ainsi qu’à la protection des arbres matures. Un avis de motion a été adopté en ce sens lundi soir, et deviendra éventuellement un règlement officiel. Madame Doyer indique que son principal avantage sera de réduire les échéanciers quant aux sanctions et aux actions prises par la ville.

La mairesse indique s’être inspirée de politiques similaires adoptées à Québec et à La Pocatière, entre autres.

Danielle Doyer estime qu'il s'agit d'une question de qualité de vie pour les citoyens. «Les gens endurent pendant des années des choses qui sont laissées à l’abandon et des vitrines qui sont dégueulasses. Moi, à un moment donné, j’en ai ras le pompon ! Et je ne suis pas la seule. Il y a des citoyens qui me disent : "C’est mon environnement ça". La question qu’on a à se poser : "Quel est l’environnement que nous offrons à nos voisins?"»