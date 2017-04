Ralph Lauren supprime des emplois et ferme des magasins

Le groupe de prêt-à-porter américain Ralph Lauren va supprimer des emplois et fermer des magasins aux États-Unis, dont la boutique vitrine de sa marque Polo sur la 5e avenue à New York, dans le cadre d'un plan d'économies.

La maison américaine n'a pas donné le détail sur le nombre d'emplois affectés ni le nombre de magasins qui seront fermés. Elle s'est contentée, dans un communiqué publié mardi, d'expliquer qu'elle allait réduire ses effectifs, fermer des bureaux et des boutiques.

En juin, Ralph Lauren avait annoncé supprimer 1000 emplois et fermer 50 magasins.

Les mesures annoncées mardi visent à économiser près de 140 millions de dollars lors de l'exercice fiscal devant s'achever au 31 mars 2018.

L'une des mesures symboliques de cette cure d'austérité est la fermeture du magasin amiral de la marque Polo, situé sur la cinquième avenue, en plein coeur de Manhattan à New York.

Ralph Lauren, qui va garder sept magasins dans la ville de New York, explique que cette décision devrait lui permettre de réfléchir à d'autres concepts de magasins pour attirer des consommateurs qui effectuent de plus en plus leurs achats en ligne.

La cure d'austérité va se traduire par une charge de 370 millions de dollars dans les comptes, dont une partie est due à des indemnités de licenciements, ruptures de baux commerciaux et dépréciations d'actifs notamment.

Elle entre dans le plan stratégique "Way Forward Plan" (la voie vers l'avant), annoncé en juin dernier et consistant à réduire les stocks et les coûts.

Comme la plupart des marques de prêt-à-porter américaines - Gap, Urban Outfitters, American Eagle, Abercrombie & Fitch - Ralph Lauren est affectée par la concurrence de H&M et Zara (groupe Inditex), qui ont fini par lui prendre petit à petit sa clientèle.

La fréquentation pâtit en outre de la pénétration du commerce en ligne. À ce sujet, Ralph Lauren, qui s'est séparé en février de son PDG Stefan Larsson, a décidé de confier ses activités numériques au groupe Salesforce.com.