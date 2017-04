Sept-Îles : mésentente sur le prix de la crevette

C'est un début de saison difficile pour les pêcheurs de crevettes de la Côte-Nord qui ne se sont toujours pas entendus avec les usines de transformation sur un prix. D’ailleurs, très peu de bateaux ont pris le large, alors que plusieurs demeurent toujours à quai.

Les pêcheurs de crevettes déplorent que la dernière offre qu'ils ont reçue représente une baisse d'environ 40% du prix payé par les usines l'an dernier. «La première offre qu’on a eue [était] autour de 85 cents / livre. Elle peut baisser à 80 cents, et faire une moyenne à 60. À 60 cents, aussi bien rester au quai! C’est extrêmement stressant. Quand on pense au niveau de la relève... ça brise tous les chiffres d’affaires. La mésentente, ce n’est jamais bon pour personne, surtout pas pour nous autres dans ce conflit-là», a déploré le pêcheur et propriétaire de crevettier Jean-Pierre Element. Il est l’un de ceux qui ont choisi d’attendre pour l’instant.

De son côté, l'Association québécoise de l'industrie de la pêche (AQIP), qui représente les usines de transformation, explique la baisse du prix proposé par un surplus de stocks. Elle serait due au prix payé aux pêcheurs l'an dernier que certains ont même qualifié de record. «Pourquoi on a un paquet d’inventaires mondialement ? Pis on en a au Québec, il ne faut pas se conter de peur ! On a des inventaires sur les bras ! La crevette, on ne pourra pas la garder bien des années non plus ! Les inventaires sont hauts ; le prix que le consommateur veut payer n’est pas là. À ce moment-là, y’a une baisse de prix, et tout le monde subit», a dit le directeur Jean-Paul Gagné.

L'AQIP estime que les inventaires de crevettes à écouler se chiffrent à 3 millions de livres au Québec et à 10 millions pour l'ensemble du Canada.

Cette année, le quota des pêcheurs de crevette est en baisse à 26 732 tonnes dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent.

La saison de la pêche aux crevettes s'est ouverte le 1er avril et se poursuivra jusqu'au 31 décembre dans le golfe et l'estuaire du Saint-Laurent.