Technologies Orbite doit 43 millions $ à ses créanciers

Technologies Orbite qui s'est placée lundi sous la protection de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, doit près de 43 millions $ à 300 créanciers différents, a appris TVA Nouvelles.

Parmi ses principaux créanciers, on compte donc Investissement Québec à qui elle doit 5 millions $, le ministère de l'Économie du Québec pour un montant de 2 millions $ et Développement économique Canada à qui elle doit 4,6 millions $.

L’entreprise, qui possède une usine à Cap-Chat en Gaspésie, doit également beaucoup d'argent à des partenaires d'affaires privés. Les deux principaux sont un fonds d'investissement australien envers qui elle a des créances de près de 16 millions $ et aussi un fonds de placement américain pour 7,9 millions $. Ces deux entreprises ont des créances garanties, donc elles seront les premières à être payées si jamais Technologies Orbite fait faillite.

Développement économique Canada est également un créancier garanti.

Autrement, Technologies Orbite compte près de 300 plus petits créanciers, dont plusieurs en Gaspésie et au Bas-St-Laurent.

«On va voir dans les prochains jours ce qui en est, comment on peut les aider et si on peut les aider. J’ai pris connaissance des informations que j’ai pu trouver concernant les raisons évoquées par l’entreprise pour se retrouver dans cette situation-là. Faut travailler avec eux, parce que nos premières pensées vont pour les familles», a soutenu le ministre responsable de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, Sébastien Proulx, qui était de passage à Carleton mardi.

Depuis son lancement en 2007, l’entreprise n’a jamais été en mesure de rentabiliser son procédé d’extraction d’alumine haute pureté.

L'entreprise jouit de la protection de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité jusqu'au 3 mai prochain. D'ici là, ses créanciers ne peuvent engager aucun recours contre elle. Technologies Orbite pourrait cependant demander une prolongation de délai afin d'avoir plus de temps pour restructurer ses finances.

«Les dirigeants sont là depuis plusieurs années, et croient au projet. Ces gens-là détiennent aussi des actions de la compagnie. Ce n’est pas une entreprise familiale, mais ils ont un intérêt réel pour que l’entreprise réussisse. Si le but c’était de mettre ça en faillite, ils l’auraient fait d’emblée. Je pense qu’il y a encore des gens qui croient au projet et qu’ils veulent que ce projet-là marche. C’est pour ça qu’on est dans un mode de protection et non pas de liquidation», a expliqué Christian Bourque, associé principal chez PricewaterhouseCoopers, le syndic qui a pris en charge le dossier.

L'avenir de Technologies Orbite ne devrait donc pas se préciser avant l'automne.