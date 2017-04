Travailleurs étrangers: la liste des métiers admissibles s’allonge

Les entreprises qui embauchent des travailleurs étrangers au Québec pourront désormais faire appel à un plus grand éventail de travailleurs pour pallier leur manque de main-d'œuvre temporaire.

La ministre de l’Immigration, Kathleen Weil, a annoncé mardi matin que plusieurs métiers s’ajouteront à la liste des professions admissibles au processus simplifié d'évaluation des offres d'emploi.

Ainsi, il sera plus facile et rapide pour les entreprises d’embaucher, entre autres, des directeurs et des analystes financiers, des ingénieurs informatiques, des techniciens spécialistes en aménagement paysager et horticulture, ou des soudeurs.

«L'immigration doit nous permettre de répondre aux besoins des employeurs partout au Québec», a expliqué la ministre Weil, mardi, par communiqué de presse.

«De plus, le Programme de l'expérience québécoise permet aux travailleurs temporaires spécialisés qui maîtrisent le français de s'établir de manière permanente au Québec. C'est très positif, tant pour eux que pour nous», a-t-elle ajouté.

Au total, les noms d’une cinquantaine de métiers sont désormais inscrits sur cette liste qui est revue annuellement par Emploi Québec, en collaboration avec le ministère de l’Immigration.