Un chien Boxer attaque deux jeunes dans une cour d'école

Branle-bas de combat hier dans une école primaire de Terrebonne, alors qu'un chien Boxer s'est introduit dans la cour de l'école du Geai-Bleu de la rue Rodrigue et a mordu légèrement deux enfants.

Ce sont des parents inquiets qui ont communiqué avec TVA Nouvelles pour nous faire part de cet événement. Au départ, des parents croyaient qu'il s'agissait de deux chiens de type pitbull qui s'étaient introduits dans la cour de l'école sur l'heure du midi.

Or, après vérification auprès de l'école, du Berger Blanc et de la commission scolaire, on confirme qu'il s'agit d'un seul chien boxer qui a été saisi et qui sera probablement euthanasié.

Les enfants mordus ont rapidement été pris en main par le personnel de l'école. Par mesure préventive, les enfants ont été conduits à l'hôpital et ont subi les examens en cas de morsures.