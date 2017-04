Un investissement de Lockheed Martin créera une vingtaine d’emplois

L’entreprise montréalaise Systèmes & Logiciels Mannarino a annoncé, mardi, la création d’une vingtaine d’emplois grâce à un investissement du géant de la défense et de l’aéronautique américain Lockheed Martin.

Selon Mannarino, Lockheed Martin a décidé de réaliser le plus gros investissement de l’histoire de l’entreprise dans une PME canadienne en se tournant vers l’entreprise montréalaise.

Le montant de l’investissement n’a pas été divulgué.

Cet investissement découle de la Politique des retombées industrielles et technologiques du gouvernement fédéral, suivant l’achat de 17 avions de transport militaires CC-130J Super Hercules en 2010.

Au total, plus d’une vingtaine de postes en recherche et développement, en ingénierie et en commercialisation de produits seront créés à Montréal.

«Les accords d’investissement de Mannarino avec Lockheed Martin ont été un facteur clé dans notre croissance régulière. Cet investissement particulier sera le levier qui propulsera notre entreprise dans le secteur des produits logiciels aériens», a déclaré John Mannarino, président et fondateur de Systèmes & Logiciels Mannarino.